Atrápame si puedes triunfa cada tarde en TV3. El concurso presentado por Llucià Ferrer es uno de los contenidos inamovibles de la parrilla de la televisión catalana y los fans esperan diariamente su dosis de preguntas y charlas con los concursantes. Aunque programa tras programa se van incorporando nuevas caras -porque cada día hay alguien que se va- los espectadores llevan muchos meses viendo el primer atril gobernado por un vecino de Olot muy carismático.

Albert es un concursante imparable y sus números y récords lo avalan. Ha luchado por hacerse con el bote frente a nombres que forman parte de la historia del programa, como Bàrbara, conocida por sus míticas gafas de colores; o Simón, el arquitecto barcelonés que ostenta el título del bote más grande de la historia de Atrápame: 223.000 euros y un premio total de 241.000. Hace pocas semanas un joven de Valls, Sergi, hizo estallar el nuevo bote de manera sorprendente, después de solo ocho programas y en el primer intento en la prueba de El Minuto Final. Ahora bien, aunque Albert se ha quedado varias veces con la miel en los labios, puede estar muy contento porque ha conseguido otro récord para su palmarés personal.

Albert es uno de los imprescindibles de ‘Atrápame si puedes’ | 3Cat.

Un nuevo récord para Albert

En el programa de este lunes 6 de octubre, Albert ha conseguido superar la sección de Las Escalas, una prueba en la que deben responder preguntas en un tiempo limitado y por cada acierto pueden subir un escalón. Lo ha logrado y, por tanto, esto lo envía directamente a la prueba final, El Minuto Final, donde tiene la oportunidad de acertar cinco preguntas de categorías diferentes y optar a ganar el bote del programa. Actualmente, Albert ha acumulado 48.000 euros y 95 programas, muy cerca de otro récord que podría llegar muy pronto: los 100 programas de Atrápame si puedes.

Albert ha conseguido un récord de 50 ‘Minutos Finales’ | 3Cat.

Un ‘Minuto Final’ que se resiste

Antes, sin embargo, ha demostrado que tantas semanas de concurso tienen un sentido porque ha llegado 50 veces a El Minuto Final. Esto son 50 intentos y oportunidades para ganar el premio, que por ahora todavía se le escapa. Ha visto cómo tres de sus rivales se lo han llevado, pero ¿cuándo será su momento? Sea como sea, en este inicio de semana, ante las preguntas de gastronomía, deportes, cine, música y arte. Se ha quedado con un par de preguntas incorrectas y el bote al alcance. Habrá que esperar para ver si lo consigue y, en todo caso, si llega a los 100 programas ya ha explicado que traerá una sorpresa.