Los concursantes de Atrapa’m si pots son parte del éxito del programa de TV3. Desde que se estrenó el concurso en 2018, por los atriles han pasado decenas de personas que han intentado ponerse a prueba con las preguntas del equipo de guionistas. Pocos han logrado llevarse el bote, pero hay nombres que quedarán para la historia de este concurso de moda de la cadena pública catalana. Uno de ellos es Simón, que el pasado mes de abril ganó el premio más alto jamás visto en la historia: 241.000 euros.

Hace pocas semanas, Atrapa’m si pots sumaba un nuevo concursante dentro de su salón de la fama particular. Para sorpresa y en su primer intento en la prueba del Minuto Final, Sergi, un vecino de Valls que llevaba solo cinco programas, ganó el bote y se llevó a casa 76.000 euros. Ahora bien, hacer estallar el bote no es el único récord que se puede lograr en Atrapa’m si pots. Albert está a punto de conseguir uno muy especial.

El gran veterano inicia la cuenta regresiva para una cifra redonda

Hace muchas semanas que los espectadores del concurso presentado por Llucià Ferrer ven cómo el primer atril del programa lo ocupa siempre el mismo concursante. Hablamos de Albert, este vecino de Olot tan listo y cantante que se ha convertido en un indispensable de la temporada. Ha sido el gran rival a batir en varias ocasiones y ha visto cómo dos compañeros se llevaban el gran bote. Ahora bien, él también se acerca a un récord que será difícil de superar.

Ya lleva 90 programas completados, un total de 90 días superando preguntas y 45.000 euros acumulados en su bote personal. En la emisión de este lunes 29 de septiembre, el presentador quiso saber si ya tenía alguna idea pensada para la gran cifra: los 100 programas de Atrapa’m si pots. Una meta, por cierto, que no se ha logrado nunca. Explica que si llega a la cifra, ya tiene preparada una sorpresa para celebrarlo.

Albert se acerca a una meta histórica en ‘Atrapa’m si pots’ | 3Cat

Un emotivo homenaje

Aprovechando los minutos previos al inicio del programa, en los que Llucià Ferrer habla con los concursantes y calienta motores de cara a las pruebas, Albert ha pedido si podía dedicar unas palabras muy bonitas. Ahora que se acerca a una fecha redonda, que ha logrado superar 90 programas y que también tiene el récord personal de 45.000 euros en su bote particular -que se sumará al gran bote en caso de que lo gane en algún momento- ha emocionado a los espectadores con una dedicatoria personal.

Albert dedica unas palabras muy bonitas en recuerdo de sus padres en ‘Atrapa’m si pots’ | 3Cat

«Hoy pensaba que, ante esta cifra de 45 y 90, pienso en mis padres, cómo me hubiera gustado que me vieran aquí y no pudieron. Son de esas cosas que me hacen…», dijo emocionado. El presentador, con quien tiene una relación que bien parece de amigos después de verse tantos días, también quiso tener unas palabras bonitas con el concursante. «Si me permites, que yo siempre lo digo y porque lo creo, seguro que te están viendo y lo están disfrutando. Para tus padres hoy estos 90 programas dedicados de vuestro hijo, que lo hicieron bien».

Salir en Atrapa’m si pots puede tener consecuencias muy positivas, como que ahora Albert sea casi una celebrity en su ciudad. «La gente te anima y es muy bonito», expresó contento. Ahora, tiene un rival que cada vez se encuentra más cómodo: José, que ya lleva ocho programas y 2.000 euros en su bote particular. ¿Quién se llevará el próximo bote? Por ahora la cifra continúa sumando, con un total de 12.000 euros.