Els concursants de l’Atrapa’m si pots són part de l’èxit del programa de TV3. Des que es va estrenar el concurs l’any 2018, pels faristols han passat desenes de persones que han intentat posar-se a prova amb les preguntes de l’equip de guionistes. Pocs han aconseguit endur-se el pot, però hi ha noms que quedaran per a la història d’aquest concurs de moda de la cadena pública catalana. Un d’ells és el Simón, que el passat mes d’abril va guanyar el premi més alt mai vist a la història: 241.000 euros.
Fa poques setmanes l’Atrapa’m si pots sumava un nou concursant dins el seu saló de la fama particular. Per sorpresa i en el seu primer intent en la prova del Minut Final, el Sergi, un veí de Valls que portava només cinc programes, va guanyar el pot i va endur-se a casa 76.000 euros. Ara bé, fer esclatar el pot no és l’únic rècord que es pot aconseguir a l’Atrapa’m si pots. L’Albert n’està a punt d’aconseguir un de molt especial.
El gran veterà inicia el compte enrere per a una xifra rodona
Fa moltes setmanes que els espectadors del concurs presentat per Llucià Ferrer veuen com el primer faristol del programa l’ocupa sempre el mateix concursant. Parlem de l’Albert, aquest veí d’Olot tan eixerit i cantaire que s’ha convertit en un indispensable de la temporada. Ha estat el gran rival a batre diversos cops i ha vist com dos companys s’enduien el gran pot. Ara bé, ell també s’acosta a un rècord que serà difícil de superar.
Ja porta 90 programes completats, un total de 90 dies superant preguntes i 45.000 euros acumulats en el seu pot personal. En l’emissió d’aquest dilluns 29 de setembre, el presentador va voler saber si ja tenia alguna idea pensada per a la gran xifra: els 100 programes de l’Atrapa’m si pots. Una fita, per cert, que no s’ha aconseguit mai. Explica que si arriba a la xifra, ja té preparada una sorpresa per celebrar-ho.
Un emotiu homenatge
Aprofitant els minuts previs a l’inici del programa, en què Llucià Ferrer parla amb els concursants i escalfa motors de cara a les proves, l’Albert ha demanat si podia dedicar unes paraules molt maques. Ara que s’acosta a una data rodona, que ha aconseguit superar 90 programes i que també té el record personal de 45.000 euros en el seu pot particular -que se sumarà al gran pot en cas que el guanyi en algun moment- ha emocionat els espectadors amb una dedicatòria personal.
“Avui pensava que, davant d’aquesta xifra de 45 i 90, penso en els meus pares, com m’hauria agradat que em veiessin aquí i no van poder. Són d’aquelles coses que em fan…”, ha dit emocionat. El presentador, amb qui té una relació que ben bé semblen amics després de veure’s tants dies, també ha volgut tenir unes paraules boniques amb el concursant. “Si em permets, que jo sempre ho dic i perquè hi crec, segur que t’estan veient i ho estan gaudint. Per als teus pares avui aquests 90 programes dedicats del vostre fill, que el vau fer bé”.
Sortir a l’Atrapa’m si pots pot tenir conseqüències molt positives, com que ara l’Albert sigui gairebé una celebrity a la seva ciutat. “La gent t’anima i és molt maco”, ha expressat content. Ara, té un rival que cada cop es troba més còmode: el José, que ja porta vuit programes i 2.000 euros en el seu pot particular. Qui s’endurà el pròxim pot? Ara per ara la xifra continua sumant, amb un total de 12.000 euros.