L’Atrapa’m si pots triomfa cada tarda a TV3. El concurs per Llucià Ferrer és un dels continguts inamovibles de la graella de la televisió catalana i els fans esperen diàriament la seva dosi de preguntes i xerrades amb els concursants. Tot i que programa rere programa s’hi van incorporant noves cares -perquè cada dia hi ha algú que marxa- els espectadors fa molts mesos que veuen el primer faristol governat per un veí d’Olot molt carismàtic.
L’Albert és un concursant imparable i els seus números i rècords ho avalen. Ha lluitat per fer-se amb el pot davant de noms que formen part de la història del programa, com la Bàrbara, coneguda per les seves mítiques ulleres de colors; o el Simón, l’arquitecte barceloní que ostenta el títol del pot més gran de la història de l’Atrapa’m: 223.000 euros i un premi total de 241.000. Fa poques setmanes un jove de Valls, el Sergi, va fer esclatar el nou pot de manera sorprenent, després de només vuit programes i en el primer intent a la prova d’El Minut Final. Ara bé, tot i que l’Albert s’ha quedat diversos cops amb la mel als llavis, pot estar molt content perquè ha aconseguit un altre rècord per al seu palmarès personal.
Un nou rècord per a l’Albert
En el programa d’aquest dilluns 6 d’octubre, l’Albert ha aconseguit superar la secció de Les Escales, una prova en què han de respondre preguntes en un temps limitat i per cada encert poden pujar un esgraó. Ho ha aconseguit i, per tant, això l’envia directament a la prova final, El Minut Final, on té l’oportunitat d’encertar cinc preguntes de categories diferents i optar a guanyar el pot del programa. Actualment, l’Albert ha acumulat 48.000 euros i 95 programes, molt a prop d’un altre record que podria arribar ben aviat: els 100 programes de l’Atrapa’m si pots.
Un ‘Minut Final’ que es resisteix
Abans, però, ha demostrat que tantes setmanes de concurs tenen un sentit perquè ha arribat 50 vegades a El Minut Final. Això són 50 intents i oportunitats per guanyar el premi, que ara per ara encara se li escapa. Ha vist com tres dels seus rivals se l’han endut, però quan serà el seu moment? Sigui com sigui, en aquest inici de setmana, davant les preguntes de gastronomia, esports, cinema, música i art. S’ha quedat amb un parell de preguntes incorrectes i el pot a tocar. Caldrà esperar per veure si ho aconsegueix i, en tot cas, si arriba als 100 programes ja ha explicat que portarà una sorpresa.