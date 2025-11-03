La temporada de Atrápame si puedes avanza en TV3 y los espectadores del concurso de estilo quiz show llevan muchos meses acostumbrados a ver el primer atril del programa ocupado por un hombre muy carismático y divertido. Desde que llegó a la televisión pública catalana en el año 2018 han pasado muchos concursantes que ya forman parte de la historia del concurso, como Simón, que ostenta el récord del premio más alto de la historia de TV3 y de Atrápame: 241.000 euros. Aunque no se ha llevado el bote aún, Albert lleva meses ganándose el afecto de los espectadores y son muchos los momentos destacados que ha dejado para la memoria de los fans del concurso diario de la cadena.

Un nuevo espectáculo musical de Albert en Atrápame si puedes’

Este vecino de Olot ya lleva 112 programas y 56.000 euros en su bote particular. Esto se puede traducir de manera muy visual: ha subido 56 veces las escaleras de El Minuto Final, la prueba que se debe superar para intentar optar a hacer explotar el bote. Aquellos que se quedan al límite, suman 1.000 euros cada intento, lo que engorda su bote particular que se acabará sumando al importe del bote. Albert se ha quedado muy cerca en varias ocasiones, incluso dos personas que competían con él han hecho estallar el bote antes. El último fue Sergi, que en solo cinco programas se llevó a casa 76.000 euros.

Albert demuestra una nueva clase de música en Atrápame si puedes’ | 3Cat

Ahora bien, Albert no se detiene y superados los 100 programas, las confianzas con el presentador y con la audiencia son bien evidentes, al menos, la semana pasada volvió a protagonizar una clase magistral de canto. Los minutos de presentación previos al inicio del primer juego sirven para calentar motores, hablar con los concursantes y conocer algún detalle divertido para romper el hielo. En el programa que se emitió el pasado jueves 30 de octubre, Albert decidió responder a la pregunta del presentador con una pequeña actuación.

La versión de ‘Hallelujah’ de Albert

Como si fuera un concierto improvisado, Albert ha interpretado la conocida canción Hallelujah con una letra sobre su experiencia dentro del concurso que triunfa cada tarde en 3Cat. «Pues yo aquí estoy muy bien y pienso que hago un buen papel. Canto canciones y gano dinerito. Pero hay una cosa que me duele, y es que no consigo el premio grande. Si consigo el bote diré ‘aleluya'», dice su nueva propuesta musical. No es la primera vez que Albert demuestra su facilidad para la música. Hace unas semanas y para celebrar los 100 programas en Atrápame, se convirtió en una versión catalana de Frank Sinatra del tema New York, New York.

Albert prepara una sorpresa musical en Atrápame si puedes’ de TV3 | 3Cat

Por ahora, el concursante continúa intentando llevarse el bote después de tantos meses de programa y con varios momentos en los que ha estado a muy pocos segundos de la victoria.