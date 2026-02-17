Despedida lacrimógena en ‘Atrapa’m si pots’ de TV3: «Nuestro campeón al pozo»

Otra despedida lacrimógena en Atrapa’m si pots de TV3. Cuando ha pasado poco más de un mes desde la expulsión de la Bèstia parda de Olot, ahora los telespectadores se han despedido del segundo concursante más longevo. Después de 75 programas con Jordi de Terrassa, ha tocado decirle adiós a uno de los que han descrito como «de los mejores concursantes que ha pasado nunca» por el programa. Llucià Ferrer se ha quedado bloqueado cuando ha visto que el campeón llegaba a la prueba del regalo envenenado como último clasificado. Era una situación emocionante, sí, ya que no es habitual ver a estos aspirantes tan buenos jugársela en una prueba que puede jugar muy malas pasadas. Los rivales lo han hecho mejor y Jordi ha quedado «en el pozo».

«Pues hablábamos hace un rato de llorar y es muy curioso, ya que hoy será de esos días que nos tocará llorar. Miren aquí en el pozo, que se encuentra nuestro campeón, Jordi, que después de 75 programas ha acumulado 24.000 € y se va porque ha pasado lo que ha pasado con el tema de los regalos envenenados. Ahora como veterano del programa puedo decir que es donde he visto marchar a los mejores concursantes», ha lamentado el presentador.

El chico, cuando supo que tenía que marcharse del concurso, reconoce que se lo ha pasado «muy bien«: «Ha sido una experiencia increíble y todo el equipo que tienen que es un equipazo, los concursantes muy bien con todos y nada que me quedaré siempre con esto porque ha sido único».

El campión ha quedado en última posición | TV3

Jordi de Terrassa, eliminado por sorpresa de ‘Atrapa’m si pots’

«Es que nos lo hemos pasado muy bien con Jordi, no sé qué decir porque no me pondré a llorar pero es que hace 4 días perdí a Albert y ahora a Jordi. Queda Mercè…«, ha dicho un Llucià Ferrer muy emocionado. Le ha dado las gracias por todos los momentos que les ha «regalado» en ‘Atrapa’m’: «Muchas gracias por todos los momentos que nos has regalado, por tu conocimiento y por ser tan simpático. Es de las pocas veces que me quedo como bloqueado y un aplauso para él. Muchas gracias, nos lo hemos pasado muy bien«.

Han reído mucho con Jordi y, ahora, confía en que lo puedan volver a ver en algún otro concurso o programa de TV3: «Iremos a verte a Terrassa y espero una rotonda como mínimo con tu nombre«, ha dejado caer en una escena divertida. «Besos, Jana, tienes un padre que es un crack. Qué momento, tú», decía para despedirlo con un mensaje directo a su hija.

El concursante más longevo de ‘Atrapa’m’ ha sido eliminado | TV3

La emisión, que ha hecho un buen 14% de share, ha motivado a muchos de los fans del programa a despedirse de él también a través de las redes sociales y llenar el post de Instagram de iconos de llanto. Ahora todas las esperanzas las tienen en Mercè, que hereda el título de concursante con más programas a sus espaldas.