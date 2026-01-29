Els fans de l’Atrapa’m si pots s’han quedat amb el cor en un puny durant l’emissió d’aquest dimecres, quan han eliminat l’Albert Coromina per sorpresa després de 158 programes. Ell ha estat el concursant més longeu i qui ha batut tots els rècords, una estrella del concurs de TV3 que havia rebut l’estima dels teleespectadors i també del presentador. De fet, el comiat amb el Llucià Ferrer ha estat molt commovedor: “Aquest ha estat el moment més emocionant per a mi des que faig el programa”. Pocs s’ho esperaven, però va acabar fallant prou preguntes i això va fer que quedés fora.
L’aspirant d’Olot deixarà de respondre preguntes de cultura general, una experiència entretinguda que l’ha fet guanyar 69.500 € ni més ni menys. Aquesta és una quantitat acumula molt bona, és clar, i que suposarà una bona empenta en la seva economia familiar. Abans de veure’l marxar, el programa ha emès un recopilatori dels millors moments que ha protagonitzat en aquest llarg temps com a concursant.
Se l’estimava molt i ja era un més de la casa, el que s’ha evidenciat quan s’ha vist una emoció real en el Llucià Ferrer: “Et faig una abraçada en nom de tot l’equip i amb molta emoció et dic que et trobarem a faltar perquè ens ho hem passat molt bé amb tu i amb grans moments”.
Així ha reaccionat l’Albert a l’eliminació de l’Atrapa’m si pots
L’Albert s’ha mostrat molt agraït i ha reconegut que s’ho ha passat “de conya”: “Havia de passar algun dia… i resumiré en tres paraules la meva experiència aquí. Gaudir, carinyo pel que m’heu donat tots, i orgull. He gaudit molt i sento orgull pel que he fet, pels programes que he estat i pel que he acumulat”. “Us portaré al cor sempre”, ha dit visiblement emocionat. De moment, ja té clar que destinarà bona part del premi a fer un viatge rere un altre.
“Acomiadem l’Albert, si us plau, la bèstia parda d’Olot. Un aplaudiment per a ell”, ha esclatat el Llucià encara sense acabar-s’ho de creure. Ja ho diu tot que se l’hagi vist tan emocionat en el moment més fort per a ell després de vuit temporades.