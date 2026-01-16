Els espectadors de TV3 fa molts mesos que veuen el primer faristol de l’Atrapa’m si pots ocupat pel mateix concursant. Durant la història del concurs de moda de la televisió catalana no acostuma a passar que els participants s’hi quedin tant temps com per veure’ls assolir fites tan grans com els 150 programes. Fent memòria i repassant l’arxiu del programa presentat per Llucià Ferrer, trobem que els grans rècords els havien marcat participants com la Bàrbara amb 56 programes o el Simón, que amb només 50 programes va aconseguir els 223.000 euros de pot.
Sigui com sigui, sembla que cada cop estan més preparats davant les preguntes dels guionistes i un dels concursants més estimats pels teleespectadors ha decidit compatir una xifra rodona de manera molt especial. L’Albert ha aconseguit superar els 150 programes, una dada mai vista en aquest programa de televisió i com cada cop que assoleix una xifra important, ho ha celebrat amb una muda especial.
Els 150 programes de l’Albert amb un vestit d’època a l’Atrapa’m si pots’
No és el primer cop que l’Albert opta per sorprendre l’audiència i el presentador amb un look especial de celebració. El concursant d’Olot ja forma part de la història de l’Atrapa’m i serà complicat que en un futur puguem trobar un participant amb les seves característiques. No és només que té uns coneixements molt amples sobre molts temes, sinó que a més a més la seva personalitat propera i carismàtica el fan ser una peça clau del format. Aquest dijous 15 de gener, l’Albert ha arribat als 150 programes i per celebrar-ho s’ha presentat vestit d’època.
Fins i tot el presentador s’ha posat a la vora per veure aquest look d’època que ha triat i que ha comprat expressament per lluir-lo durant el programa. Les dades també avalen aquesta carrera de fons que ha fet l’Albert, amb 150 programes, 66.500 euros acumulats i un pot de 73.000 euros que si arriba a aconseguir-los serien un premi espectacular per a ell.
Tres frases històriques del concursant històric de l’Atrapa’m’ de TV3
Des de les xarxes de 3Cat han decidit oferir una petita finestra per conèixer tres frases històriques d’un concursant que continua marcant una època a l’Atrapa’m. Com a gran fan d’aquesta matèria ha decidit compartir els seus coneixements amb els espectadors. La primera frase icònica ha estat Alea iacta est, “que va dir Juli Cèsar i que va ser el que vaig pensar quan venia a concursar”. La segona és I have a dream de Martin Luther King. “Perquè jo també tenia un somni: concursar, guanyar diners, fer molts programes… Un somni que s’està fent realitat”, admet.
Tres frases històriques d’un concursant que continua marcant una època a l'”Atrapa’m si pots”. 💙— 3Cat (@som3cat) January 15, 2026
L'Albert celebra el seu programa número 150. Enhorabona! 🥳#Atrapam3Cat pic.twitter.com/drnhTwr6b3
Finalment, la tercera és d’un poeta andalús, Antonio Machado. “Hoy es siempre todavia, i direu, què vol dir aquesta frase? No us ho diré, faré com deia el Dr. Perquè del programa Dinamita: Reflexionem-hi si us plau”. Per tancar el vídeo, ha afegit una frase de collita pròpia i que ja es història de l’Atrapa’m: “Si no caus de les escales, no et pot passar res dolent. Per tant, fora nervis”. Tot plegat, una nova exhibició del concursant a l’espera de saber què farà si arriba als 200 programes.