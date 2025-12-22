Les vacances de Nadal han arribat per als més petits de la casa i la programació de 3Cat té una sorpresa per a ells. Un any més l’Atrapa’m si pots júnior convertirà els infants en els protagonistes del concurs de moda de TV3. Des que el format va aterrar a la televisió pública catalana l’any 2018, la base de fans s’ha anat fent cada cop més gran, sumant-hi també els més petits de la casa, que ara seran els protagonistes. Els adults es retiren uns dies perquè comencen les emissions del format júnior del concurs. Llucià Ferrer s’acomiada uns dies dels concursants habituals, com és el cas de l’Albert, convertit en el gran veterà, per donar la benvinguda a nens i nenes amb ganes de respondre preguntes i endur-se un bon premi de Nadal cap a casa.
Quan i on comença l’Atrapa’m si pots júnior’?
La graella de TV3 ha preparat una programació de Nadal d’allò més completa amb el monòleg de l’any a càrrec de Quim Masferrer el pròxim 29 de desembre, concerts i documentals de grans artistes com Oques Grasses o Joan Dausà i sèries per acompanyar les festes com Downton Abbey i Mr. Bean. Qui també arriba és l’edició júnior del concurs. A partir d’aquest 22 de desembre, de dilluns a dijous hi haurà emissions del concurs a partir de les 20:00 h, tant a TV3 com a la plataforma 3Cat.
Per Nadal, torna l'"Atrapa'm si pots júnior". Amb nens i nenes amb moltes ganes de jugar i passar-s'ho bé
▪️ De dilluns a dijous, a les 20.00, a TV3 i a la plataforma 3Cat
Els concursants hauran de superar les diverses seccions del programa per poder aconseguir el premi en un plató completament decorat de Nadal, amb bastonets de caramel, piruletes i garlandes de Nadal.
Què prefereixen els nens i nenes de l’Atrapa’m júnior’?
Per anar escalfant motors i poder conèixer alguns dels concursants, Llucià Ferrer els ha fet un petit test que escau molt bé amb les dates dels pròxims dies. Les festes de Nadal es caracteritzen per les reunions familiars, dinars plens de receptes boníssimes, dolços i sobretaules que s’acaben allargant ben bé fins al sopar. Dels plats més típics que es poden tastar aquestes festes, què prefereixen els concursants de l‘Atrapa’m júnior?
Arriba el Nadal i torna l'"Atrapa'm si pots júnior" amb molts nens i nenes amb ganes de jugar i passar-s'ho bé
Pren-ne nota: a partir de dilluns, a les 20.00, a TV3 i a la plataforma 3Cat!
Bona part dels nens es declaren fans dels torrons més que dels polvorons. Entre canelons i escudella no hi ha quòrum, però en el cas de decidir entre tortell de reis i panettone, tots trien aquestes postres que amaguen un parell de sorpreses a l’interior. També trien entre activitats com fer l’arbre de Nadal o el pessebre, o entre veure pel·lícules i jugar a jocs de taula. Això sí, on no hi ha dubtes és a l’hora de triar amb qui volen passar les festes de Nadal, amb el seu ídol o la família, i tots ho tenen ben clar. A partir d’aquesta setmana, arriba l‘Atrapa’m si pots júnior que posarà a prova els coneixements d’aquests mini concursants.