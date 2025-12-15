TV3 ha emitido, este domingo, una nueva edición de su programa más solidario. La Marató de 3Cat, centrada en el cáncer, ha vuelto a enganchar a los televidentes durante más de 17 horas de directo que les han ofrecido. Con Ramon Pellicer y Roger Escapa como maestros de ceremonias en la televisión y la radio, los testimonios y la música han gustado mucho. La audiencia ha mejorado un poco respecto al año pasado y les ha ayudado a ser líderes durante todo el día. ¿El resultado global? Un 15,9% de share muy bueno que les hace subir dos décimas. La recaudación ha subido bastante más que la cifra de personas detrás de la pantalla, pero al final son dos buenas noticias para los organizadores.

La Marató solo obtiene una cifra de audiencia, así que no se puede saber cuáles picos alcanzó. Ahora bien, si observamos la gráfica se intuye cómo llegaron a rozar el 20% después del Telenotícies Vespre. Con 174.000 televidentes de media, el resultado es bueno para la cadena pública.

Es un poco baja si la comparamos con la cuota de pantalla que llegaron a alcanzar en los años de más repercusión, eso sí, ya que el récord lo sigue manteniendo la edición de 2006 con Antoni Bassas sobre el dolor crónico que llegó hasta un espectacular 24,8%. Evidentemente, la competencia televisiva de aquel momento era mucho menor que la actual. En segunda posición, el 22,7% de share que hizo La Marató sobre enfermedades minoritarias que presentó Quim Masferrerer en 2019 (22,7%). En los últimos años, sin embargo, las cifras ya eran más similares a la actual porque en 2022 hicieron un 13,6% y, en 2023, un 16,6%.

Ramon Pellicer y parte de los participantes en el tramo final de La Marató de 3Cat de 2025, momentos antes de descubrir el marcador final | 3Cat

¿Qué cifras de audiencia ha obtenido la competencia mientras TV3 emitía La Marató?

Sea como sea, lo más importante es que se han recaudado muchos dineros -con un marcador final de 9.741.627 €– y que ha sido la edición más vista en directo en los medios digitales con 146.300 reproducciones a través de la plataforma y 8,8 millones de reproducciones en las redes sociales desde el viernes. De hecho, desde la cadena nos confirman que TV3 ha tenido 1.503.000 espectadores a lo largo del día y que la edición especial de El suplement en Catalunya Ràdio con 57.000 oyentes digitales acumulados.

Mientras tanto, ¿qué emitían en las otras cadenas? Como decíamos, TV3 ha sido la más vista durante todo el domingo. No ha tenido rival en ninguna franja horaria, ya que solo se han acercado mínimamente por la noche cuando la película de TVE hizo un 12,2% o por la tarde, cuando la pública hacía un 10,3% con Orgullo y prejuicio o Cuatro alcanzaba el 10,5% gracias a Animales fantásticos y dónde encontrarlos. De todas formas, quedaban cinco puntos por debajo igual.

Los telediarios, además, han hecho cifras muy altas con el 19,8% de share al mediodía y el 22,1% de la edición del TN Vespre. El programa más bonito se consolida con buenas cifras y aún más solidaridad.