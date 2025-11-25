Ramon Pellicer y Lali Colomé han concedido su primera entrevista juntos después de 20 años de relación. El presentador de TV3 estuvo casado con Julia Otero bastante tiempo, pero ahora es la también periodista de la cadena pública quien ocupa su corazón. Ella trabaja como cargo importante del nuevo canal 24 horas, la subjefa de edición del 3CatInfo, pero cuando se conocieron lo hicieron en un casting: «La conocí en un programa de debate, Domini públic, durante el casting. En aquel momento hubo un impacto y, después, intentamos separar lo que era trabajo de lo que no es trabajo«, ha reconocido durante la visita a La tarda de Catalunya Ràdio.
Lo que no se esperaba era que su compañera entrara, en aquel momento, al estudio. Ella ha reconocido que recuerda mucho aquel primer instante: «No me esperaba que me eligiera, la verdad, y después he llegado a malpensar y me he planteado que quizás me eligió por otras cosas… Pero no creo«. Al final, durante el trato diario, se dieron cuenta de que aquella historia profesional podía convertirse en una amorosa. Era 1997, una fecha lejana de la que tampoco hablan mucho: «De hecho, ni siquiera lo hemos hablado mucho con los hijos. Les decimos que nos conocimos en televisión y no damos muchos detalles. También os digo que no les interesa mucho. Les da un poco de vergüenza, de hecho, y creen que los padres no se dan ni siquiera besos», han explicado divertidos.
Su primer beso no fue en televisión: «Si te imaginas que fue en un camerino, no… Lo siento. En un camerino no pasó nada, fuimos súper formales y separábamos mucho las cosas». Se lo dieron después de una comida, no le dan mucha importancia: «Hemos ido tirando, de pareja a los hijos y aquí nos hemos quedado«.
Los inicios de Ramon Pellicer y Lali Colomé no fueron fáciles y explican por qué
No les fue fácil gestionar estos inicios de relación, sobre todo al principio. Ella apenas comenzaba en televisión y había diferencia de edad con Ramon, así que sintió cosas: «Imagínate las cosas que pueden llegar a pensarse y decirse, que a mí me veían joven y él ya era famoso por entonces. Decían que no duraríamos ni dos telediarios y aquí seguimos, juntos unos cuantos años después».
En el caso de Lali, reconoce que aún ahora hay veces que tarda en confesar que es la mujer de Ramon Pellicer porque «todo cambia» cuando lo dice: «Paso a ser la mujer de Ramon Pellicer… De hecho, mi nombre es Lali Colomé La Mujer del Pellicer«. «Si algún día trabajas conmigo, te dirán que soy su mujer y eso es así porque va ligado. Pero no pasa nada y no me molesta, ya que no puedo luchar contra ello tampoco. Todos necesitamos etiquetarnos y ya está«, ha revelado. El periodista conoce bien esta sensación: «Yo, durante un tiempo, fui el marido de Julia Otero y asumí ese papel desde el principio«.
En cuanto a sus intimidades, ha hecho gracia que Lali haya reconocido que es Ramon quien se acuerda de todas las fechas especiales: «Sempre tinc el ram de flors el dia que toca«. Él es muy detallista, dice, pero «tampoco romántico empalagoso»: «Somos una pareja muy práctica, nos hacemos detalles del día a día. Que él me haya inflado las ruedas o me haya puesto gasolina al coche sin decírmelo me parece un gesto muy romántico. Cuando me lo encuentro, me parece maravilloso«.
Ramon ha terminado la etapa en los informativos del fin de semana y ahora puede acudir a las comidas familiares que siempre se perdía: «Mi madre siempre le dejaba un tupper y mis hermanos se reían. Ahora ya puede venir, podemos ir al cine y al teatro. Así hemos recuperado los fines de semana de pareja normal».