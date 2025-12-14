La audiencia televisiva de este sábado ha traído una de las sorpresas de la semana. O no. Solo hacía falta observar con un poco de atención las pistas que había para prever cuál sería ayer el programa con más cuota de pantalla en Cataluña –además de los Telenotícies de TV3, que siempre se llevan liderazgos absolutos llueva, nieve o haga sol, tanto en día laborable como en festivo o fin de semana.

El contexto que apuntaba hacia el resultado que se ha producido estaba formado por dos factores: este domingo se celebraba La marató de TV3 y Catalunya Ràdio, dedicada al cáncer, y actualmente hay una obra que lo está petando en el Teatre Goya de Barcelona, con las entradas agotadas. Se trata de La trena, basada en el best-seller de Laetitia Colombani, con traducción y dramaturgia de Cristina Genebat y Marta Marco y dirigida por Clara Segura. Las mismas Genebat, Marco y Segura, con Aida Oset, son las actrices que interpretan la pieza. Puede parecer que no hay relación entre una cosa y la otra, pero ambas confluían en la película que los programadores de TV3 habían elegido para este sábado por la tarde, precisamente la versión cinematográfica de La trena. El filme narra en paralelo las luchas de tres mujeres, en tres países diferentes y circunstancias también muy diferentes, pero unidas por un hilo rojo invisible para ellas que los espectadores acabarán viendo al final.

La película gana pero ‘Col·lapse’ recupera el liderazgo del sábado por la noche

Las tres protagonistas de esta historia son Smita, una mujer india de la casta de los intocables dispuesta a hacer lo que sea necesario para que su hija tenga otra vida; la Giulia, una joven italiana que debe hacerse cargo del negocio familiar de confección de pelucas mientras afronta una dura pérdida y la Sarah, una abogada de Quebec, divorciada, madre de tres hijos y abogada de éxito que ve truncado un ascenso cuando le diagnostican un cáncer de mama. La resiliencia de las tres mujeres es equiparada metafóricamente a la del cabello, que será el elemento que las vinculará sin que lleguen a conocerse.

No daremos más detalles para no hacer spoilers, ya que la película se emitió ayer en el canal lineal de TV3 pero se puede ver aún en la plataforma del 3Cat. Pero el caso es que esta historia que está batiendo récords de taquilla en el teatro –es la segunda vez que se puede ver en los escenarios barceloneses– obtuvo un 14,5% de share y 185.000 espectadores de media en horario de tarde y en sábado, algo que difícilmente ocurre. De hecho, tuvo más cuota de pantalla que el Col·lapse de Jordi González, que se quedó con un 13,9% de share, aunque tuvo 194.000 espectadores de media –por la noche hay más gente viendo televisión que por la tarde– y recuperó el liderazgo del prime time del sábado, que había perdido la semana pasada en favor de La ruleta de la suerte. El concurso de Antena 3 esta vez ha quedado en segunda posición.