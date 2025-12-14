L’audiència televisiva d’aquest dissabte ha portat una de les sorpreses de la setmana. O no. Només calia observar amb una mica d’atenció les pistes que hi havia per preveure quin seria ahir el programa amb més quota de pantalla a Catalunya –a banda dels Telenotícies de TV3, que sempre s’enduen lideratges absoluts plogui, nevi o faci sol, tant en dia laborable com en festiu o cap de setmana.
El context que apuntava cap al resultat que s’ha produït estava format per dos factors: aquest diumenge es feia La marató de TV3 i Catalunya Ràdio, dedicada al càncer, i actualment hi ha una obra que ho està petant al Teatre Goya de Barcelona, amb les entrades estan exhaurides. Es tracta de La trena, basada en el best-seller de Laetitia Colombani, amb traducció i dramatúrgia de Cristina Genebat i Marta Marco i dirigida per Clara Segura. Les mateixes Genebat, Marco i Segura, amb Aida Oset, són les actrius que interpreten la peça. Pot semblar que no hi ha cap relació entre una cosa i l’altra, però totes dues confluïen en la pel·lícula que els programadors de TV3 havien triat per a aquest dissabte a la tarda, precisament la versió cinematogràfica de La trena. El film narra en paral·lel les lluites de tres dones, en tres països diferents i circumstàncies també molt diferents, però unides per un fil roig invisible per a elles que els espectadors acabaran veient al final.
La pel·lícula guanya però ‘Col·lapse’ recupera el lideratge de dissabte a la nit
Les tres protagonistes d’aquesta història són Smita, una dona índia de la casta dels intocables disposada a fer el que calgui perquè la seva filla tingui una altra vida; la Giulia, una noia italiana que s’ha de fer càrrec del negoci familiar de confecció de perruques mentre afronta una dura pèrdua i la Sarah, una advocada del Quebec, divorciada, mare de tres fills i advocada d’èxit que veu estroncat un ascens quan li diagnostiquen un càncer de mama. La resiliència de les tres dones és equiparada metafòricament a la dels cabells, que seran l’element que les vincularà sense que s’arribin a conèixer.
No en donarem més detalls per no fer espòilers, ja que la pel·lícula es va emetre ahir en el canal lineal de TV3 però es pot veure encara a la plataforma del 3Cat. Però el cas és que aquesta història que està batent rècords de taquilla al teatre –és la segona vegada que es pot veure als escenaris barcelonins– va obtenir un 14,5% de share i 185.000 espectadors de mitjana en horari de tarda i en dissabte, cosa que difícilment passa. De fet, va tenir més quota de pantalla que el Col·lapse de Jordi González, que es va quedar amb un 13,9% de share, tot i que va tenir 194.000 espectadors de mitjana –a la nit hi ha més gent mirant la televisió que a la tarda– i que recuperar el lideratge del prime time de dissabte, que havia perdut la setmana passada en favor de La ruleta de la suerte. El concurs poca-solta d’Antena 3 aquesta vegada ha quedat en segona posició.