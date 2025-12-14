La Marató de 3Cat ja frega els 6 milions d’euros recaptats

La 34a edició de la Marató de 3Cat ja ha recaptat 2,13 milions d’euros en la seva campanya contra el càncer. Els fons aniran destinats a col·laborar amb la detecció precoç, la prevenció i l’impuls a la recerca per tractar la malaltia. El capítol d’enguany s’ha activat sota el títol Detectem-ho, arreglem-ho, i versa sobre un dels mals més mortals i cada cop més comuns en l’actualitat. Els donants poden aportar recursos a través del canal Bizum, al contacte 33333, per transferència bancària o al telèfon 900 21 50 50. També poden fer donatius de forma presencial a la Fira de Barcelona, al Palau de Congressos de Girona, a la Universitat de Lleida i al Port de Tarragona.
Activitats a tot el país
En les jornades prèvies al certamen solidari, viles de totes les comarques catalanes s’han activat per recaptar fons en la lluita contra el càncer. A Lleida s’ha celebrat la 44a Pujada a la Seu Vella, una cursa emblemàtica de la ciutat que ha comptat amb 500 participants. A Girona també s’ha optat per una prova atlètica, amb la tradicional Marató per a la Marató organitzada conjuntament pels Bombers, el Club d’Atletisme i la regidoria d’Esports del consistori. Enguany, però, s’ha optat per celebrar només una mitja marató, amb 19 voltes a un circuit urbà pel centre de la ciutat. Amb més de 100 inscrits i un altre centenar de participants, els organitzadors asseguren que “no saben quants diners recaptaran”, si bé en els 18 anys anteriors han aportat a la Marató més de 40.000 euros.
Per altra banda, Tarragona ha distribuït bona part de les seves activitats solidàries al llarg de diverses jornades, com ara la iniciativa 10 KM durant 30 dies, organitzada pel CAP Tàrraco i que finalitza aquest mateix diumenge. També s’hi ha celebrat la Caminada Popular fins al Cim de Sant Simplici. A Mont-roig del Camp s’ha cridat la població a una caminada popular que ha aplegat una trentena de persones, la inscripció per a la qual anirà dirigida íntegrament a la Marató. A aquest programa s’han afegit programes de cros i maratons a Reus o la recerca de tions a l’ermita de les Borges del Camp.