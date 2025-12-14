La 34a edició de la Marató de 3Cat, dedicada a la lluita contra el càncer, va recaptar fins a les 02.000 de la matinada del dilluns més de 9,7 milions d’euros, cosa que representa un increment de 3 milions i escaig respecte de l’any passat, en què el marcador final va ser de 6.434.613 euros. Sota el títol Detectem-ho, arreglem-ho, la Marató va posar el focus en la prevenció, la detecció precoç i l’impuls de la recerca sobre el càncer. Els ciutadans van poder fer les seves donacions a través de diferents canals, entre els quals hi havia Bizum, al contacte 33333, per transferència bancària o al telèfon 900 21 50 50. També es van poder fer aportacions de forma presencial a la Fira de Barcelona, al Palau de Congressos de Girona, a la Universitat de Lleida i al Port de Tarragona.
Tot i que la Marató ja ha acabat, es poden continuar fent donacions fins al 31 de març del 2026, quan es tancarà definitivament la recaptació. Els més de 9,7 milions aconseguits és la xifra més alta de diners recollida de les últimes cinc edicions un cop s’ha acabat la transmissió televisiva, recull 3Cat. La xifra final de recaptació no es coneixerà fins al maig o el juny del 2026. Les xifres que apareixen a la Viquipèdia recullen les donacions finals no les del dia del programa.
Aquest any, la Marató es va perllongar durant 17 hores. La programació va començar a les 08.00 del matí amb El Suplement, amb Roger Escapa, a Catalunya Ràdio, mentre que el programa de TV3 el va conduir Ramon Pellicer. La Marató va comptar amb els testimonis de Júlia Otero, Òscar Dalmau, Ricky Rubio o Andrea Fuentes, que van viure de prop el càncer, juntament amb el de persones anònimes.
En tots el país, s’han celebrat unes 3.000 activitats per recollir diners, des de competicions esportives fins a concerts, caminades, festivals i dinars solidaris. Com passa cada any amb la Marató, es van organitzar actes en municipis de totes les comarques, que en molts casos ja van tenir lloc en dies previs.
Activitats a tot el país
Una de les cites tradicionals de la Marató es va fer a Lleida. Es tracta de la 44a Pujada a la Seu Vella, una cursa emblemàtica de la ciutat que va comptar amb 500 participants. A Girona també es va optar per una prova atlètica, amb la tradicional Marató per a la Marató organitzada conjuntament pels Bombers, el Club d’Atletisme i la regidoria d’Esports del consistori. Enguany, però, la cita atlètica va ser una mitja marató, amb 19 voltes a un circuit urbà pel centre de la ciutat. Amb més de 100 inscrits i un altre centenar de participants, els organitzadors van assegurar que no sabien quants diners havien recaptat, si bé en els 18 anys anteriors han aportat a la Marató més de 40.000 euros.
Una caminada a Mont-roig del Camp
Per altra banda, Tarragona va distribuir bona part de les seves activitats solidàries al llarg de diverses jornades, com ara la iniciativa 10 KM durant 30 dies, organitzada pel CAP Tàrraco i que va finalitzar aquest mateix diumenge. També es va celebrar la Caminada Popular fins al Cim de Sant Simplici. A Mont-roig del Camp es va cridar la població a una caminada popular que va aplegar una trentena de persones, la inscripció per a la qual anava dirigida íntegrament a la Marató. A aquest programa es van afegir proves de cros i maratons a Reus o la recerca de tions a l’ermita de les Borges del Camp.
Finançat 1.084 projectes de recerca
Al llarg de la seva història, la Marató ha recaptat més de 257,5 milions d’euros i ha finançat 1.084 projectes de recerca. Segons 3Cat, la Marató és una de les fonts principals per impulsar la recerca a Catalunya i s’ha convertit en una plataforma molt important de sensibilització social i divulgació científica.