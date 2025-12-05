Primeras batallas en ‘Zenit’ de TV3: así serán los cara a cara más potentes

Zenit tiene la final cerca y eso se nota. Después de las galas temáticas de las últimas semanas –y la baja audiencia que obtuvieron-, esta noche los concursantes tendrán que enfrentarse entre sí en unos cara a cara nunca vistos en este espacio musical de TV3. La competición será más feroz y los famosos tendrán que darlo todo en unas batallas que pueden ser potentes. Una misma canción, dos versiones, dos cantantes y un solo ganador.

El Miki Núñez avisa en el video promocional que en el plató vivirán “seis duelos espectaculares” donde los ganadores los elegirán los telespectadores desde el plató y desde casa: “Las plazas para la final de Zenit están en juego y todo depende de la audiencia”.

Miki Núñez explica cómo será la gala de Zenit de este viernes | Instagram

Estas son las canciones que tendrán que defender los cantantes de Zenit en las batallas

¿Qué temas han elegido para esta gala especial de batallas? La Lucrecia y la Carla Frigo lucharán por hacer la mejor versión de Pots comptar amb mi, la versión en catalán del clásico de La Oreja de Van Gogh. El Alfred García y el Agustín Ramírez harán suyo el No dudaría de Antonio Flores, por ejemplo. Y un enfrentamiento muy potente puede ser el que protagonizarán el Jim y el Cris Juanico cuando canten Viure sense tu de Antonia Font.

Otras combinaciones que han hecho y que pueden estar bien son la que forman el Ramon Mirabet contra la Txell Sust. A ellos les han puesto el reto de interpretar dos versiones diferentes de Summertime sadness de Lana del Rey. Y los fans de Imagine Dragons están de enhorabuena porque podrán escuchar dos maneras de cantar Believer en boca de la Roser y el Cesc Sansalvadó. Y, finalmente, la Diana Roig intentará convencer más que el Sicus Carbonell cuando haga suya Alenar de Maria del Mar Bonet.

Los concursantes subirán al ring en una gala en la que tendrán que demostrar que merecen más puntuación que los demás para representar a su generación en la gran final. Mucho tendrían que cambiar las cosas en el bando de los boomers, ya que el primer clasificado gana por mucha diferencia. En el resto, sin embargo, todo está bastante igualado y podría haber sorpresas o sorpassos.