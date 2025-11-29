Zenit emitió, este viernes, una gala temática de temazos que hacen mover el esqueleto. El objetivo del concurso intergeneracional de TV3 era claro, revivir la audiencia después de la caída de la semana pasada. Pues bien, no lo han conseguido… más bien todo lo contrario porque la caída ha sido muy importante. Si el viernes pasado obtuvieron tres puntos menos respecto a la segunda gala, ahora han caído aún más. El resultado ha sido un 7% de share bastante desastroso, teniendo en cuenta que esto implica que ni siquiera aparezcan en el podio de los tres programas más vistos. Les han superado los cotilleos de ¡De viernes! (9,2%), la película de Cuatro Uncharted con el 8,2% y La Voz de Antena 3 que obtiene dos décimas más que ellos aunque en número de telespectadores gane la cadena pública.

En este programa festivo, tampoco han podido evitar algunos problemas técnicos que han vuelto a estropear la emisión, por eso, tal como han lamentado algunos telespectadores desde casa. En X (el antiguo Twitter), muchos se han quejado de que el sonido de la voz y la música parecía descompensado. Ha habido momentos en los que, realmente, ha costado oír bien a los cantantes y eso no ha ayudado a recibir buenas críticas.

Podemos analizar, eso sí, cómo han sido las dos mejores actuaciones de la noche. Si hablamos de duetos, el que protagonizaron Alfred García y Sicus Carbonell ha sido el mejor sin ninguna duda. Esta semana terminaban las canciones dobles y ellos lo han hecho a lo grande, sobre todo cuando se vio al exconcursante de Operación Triunfo tocando el trombón de bares en directo en una actuación magistral. Tenían que interpretar un clásico de la música cubana y la ovación fue muy grande, sí, pero seguramente se merecían más puntos de los que terminaron obteniendo. Y eso que el karaoke les sirvió para sumar un par más, cuando cambiaron radicalmente de estilo para cantar el exitoso Yo quiero bailar que hizo famosas a Sonia y Selena.

🙌🎺 Sicus Carbonell y Alfred, queremos ser vuestro +1! ¡Qué ritmo, qué buen rollo, qué bien lo han hecho! Este dúo tiene mucha marcha y lo han demostrado cantando “Chan Chan”, de Buena Vista Social Club. #Zenit3Cat



▶️https://t.co/fAaaKichsM pic.twitter.com/Vbl71u398F — 3Cat (@som3cat) November 28, 2025

Alfred García acaba siendo el más votado gracias a su interpretación con el trombón en directo | TV3

La mejor interpretación solista o, al menos, la más votada desde casa ha sido la de Jim. La ganadora de Eufòria arriesgó al seleccionar la versión en catalán de Asejeré como tema de la noche, pero terminó haciendo mucha gracia y la buena puesta en escena ayudó porque la peluquería que simularon estaba muy bien lograda. Ella se lo pasó muy bien en una actuación fantástica que le hizo obtener una puntuación alta, aunque en el karaoke no lo hizo nada bien.

💥🤯¿Qué fantasía es esta?! Jim interpreta el famoso “Aserejé” en catalán cantando la versión del icónico grupo @svetlanamarrana. ¡Avisamos que no te la podrás sacar de la cabeza!#Zenit3Cat



▶️Sigue en directo la gala en https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/85dvxwYzip — 3Cat (@som3cat) November 28, 2025

Así han sido los otros duetos de la noche en Zenit

En esta cuarta gala del concurso musical, también juntaron a Lucrecia y Diana Roig. En su caso, pusieron voz al tema Solucions i no problemes de Figa Flawas. La verdad es que no era para ellas y terminó siendo un dueto bastante extraño que, eso sí, demuestra que los concursantes del programa deben adaptarse a todo lo que les pongan delante. Tampoco terminaron de convencer con un tema de Bad Gyal en el karaoke que les sentaba aún peor… En las redes sociales, de hecho, las criticaron bastante: “Horrible” y “Mejor no opinaremos”.

🎉👏 ¿Quién no haría un vermut con @lucreciaagua y @dianargus? Desde el plató de #Zenit3Cat convertido en una terraza, nos invitan a ver la vida de colores cantando “Solucions i no problemes” de @figaflawas.



▶️https://t.co/fAaaKichsM pic.twitter.com/053t2fTw6l — 3Cat (@som3cat) November 28, 2025

Roser y Carla Frigo, por su parte, hicieron un dueto explosivo de un tema de K-Pop con coreografía. A la hora del karaoke, terminaron eligiendo una canción que no se sabían y hicieron un poco el ridículo: «Es que no me sé el tono», «Ah, pues estupendo… ¿Y ahora qué?», decía la otra mientras no acertaban ni una nota ni tampoco la letra. En las redes sociales se han reído bastante con el tema.

Y, finalmente, llegó el turno de Agustín Ramírez y Cesc Sansalvadó que tenían el reto de convencer a las nuevas generaciones con un tema que acompañaron de una puesta en escena muy loca y psicodélica. ¿Cuál era? Va com va de Paula Koops y Petit Marmi.

📺Agustín Ramírez y @cescsansalvado enseñan a las generaciones más jóvenes cómo eran las televisiones de antes con su psicodélica interpretación de “Va com va” de @PaulaKoops y @petitmarmi.#Zenit3Cat



▶️https://t.co/fAaaKichsM pic.twitter.com/H9YcxeXCXO — 3Cat (@som3cat) November 28, 2025

Ha hecho mucha gracia esta actuación psicodélica | TV3

Al final de la gala, hubo un doble empate entre los duetos. Los dos mejor puntuados por el público presente en plató fueron los que formaban Sicus y Alfred, por un lado, y el de Carla y Roser por el otro. Los 5 puntos extra de los telespectadores volvieron a ser para el concursante de OT y su compañero, por eso, lo que ayuda al catalán a mantenerse como primero en la clasificación.

La mejor de las actuaciones solistas, la de Txell Sust

Y pasamos a hablar de las interpretaciones en solitario que hemos podido disfrutar desde casa. Si dejamos de lado la de Jim, que ya sabemos que terminaría siendo la preferida de los telespectadores, podemos destacar el buen papel que ha hecho Txell Sust. En su caso, ha sido la más votada por la gente del público gracias a haber elegido un muy buen tema. La gala tenía que ser marchosa, pues ella ha aportado su granito de arena con un clásico entre los clásicos como es Celebration de Cool and The Gang. Lo ha hecho muy bien y la estética era de lo más ochentera.

🪩🕺Si la moda es cíclica, que vuelva la estética disco! @txellsust nos transporta a la época de las bolas de discoteca y los looks estrafalarios cantando el himno de los ochenta: “Celebration”, de Cool and The Gang.#Zenit3Cat



▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/0Qlv352Ffs — 3Cat (@som3cat) November 28, 2025

Después llegaba el turno de Ramon Mirabet, que hizo su versión más festiva de Espresso de Sabrina Carpenter que está tan de moda últimamente. Lo dio todo y el resultado fue bueno, mientras que en el karaoke también ofreció un buenísimo papel gracias al tema de Bola de drac: “¡Qué guay, me ha encantado!”. De hecho, terminó siendo uno de los mejores momentos de toda la noche y la gente lo coreó desde casa.

🎤 El karaoke queda oficialmente dignificado gracias a Ramon Mirabet cantando la sintonía de Bola de Drac en #Zenit3Cat.



▶️https://t.co/fAaaKichsM pic.twitter.com/ffsUqwITpH — 3Cat (@som3cat) November 28, 2025

Ramon Mirabet gusta con la sintonía de Bola de drac | TV3

¿Y Cris Juanico qué? Él ha sido, seguramente, el gran descubrimiento de esta edición. Y, esta noche, lo ha vuelto a demostrar cuando interpretó el tema de Doctor Prats, Tu fas, con un look llamativo, un pingüino gigante y una versión muy diferente a la real.

🐧🏖️@crisjuanico ¡tú sí que haces que el tiempo se detenga y que el norte se convierta en sur! Con tu versión de “Tu fas” de @doctorprats hemos cambiado el invierno por el verano y los esquís por caipiriñas.#Zenit3Cat



▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/82fbrighCD — 3Cat (@som3cat) November 28, 2025

Los marcadores, más ajustados que nunca en Zenit

Y, después de todo esto, hemos sabido cómo quedaban los marcadores. La puntuación dentro de la Generación Y y la Generación Z está mucho más ajustada, lo que aporta emoción al programa. Ahora que hemos llegado al ecuador de la edición, vemos que Cesc Sansalvadó está por delante de los millennials pero solo con dos puntos de ventaja. En la Z, Carla Frigo se está acercando peligrosamente a Alfred, que le gana por solo tres puntos.

En la Generación X, es Roser la afortunada que encabeza esta parte del ranking con cierta soltura. ¿Y quién puede dormir más tranquilo? Cris Juanico, que va por delante con mucha diferencia entre los boomers y mucho tendría que cambiar la cosa para impedir que sea él quien los represente en la gran final. La semana que viene, el primer cara a cara de un concurso que confían en que guste un poco más y vuelva a obtener datos de audiencia mínimamente buenos.