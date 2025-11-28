¿Cuáles han sido los programas más vistos de TV3 este noviembre?

TV3 ha publicado los resultados del mes de noviembre y, gracias a los gráficos, podemos saber cuáles han sido los programas más vistos de estas últimas semanas. No ha habido mucha sorpresa, teniendo en cuenta que los nuevos capítulos de Crims y Joc de cartes encabezan las dos primeras posiciones del ranking.

Si nos fijamos en las reproducciones por capítulo que se han visto a la carta, la nueva temporada del true crime de Carles Porta se lleva el premio principal porque ha obtenido 206.512 y cerca de un millón de reproducciones en total en cuanto a consumo a la carta. Desde su estreno, este gran formato multiplataforma de 3Cat sigue dando cifras de éxito porque ha reunido en TV3 a 3,5 millones de espectadores, en Catalunya Ràdio roza los 16 millones de reproducciones en el entorno digital propio y en la plataforma 3Cat alcanza hasta los 31 millones de reproducciones.

¿Cuáles son los programas de TV3 más vistos de este noviembre? | TV3

En segundo lugar, y con mucha diferencia, el concurso culinario de Marc Ribas. El estreno de la novena temporada acumula 81.864 reproducciones por capítulo y 331.010 en total, también a la carta, en datos del 1 al 25 de noviembre. Joc de cartes tiene una audiencia televisiva fiel que supera el medio millón de espectadores, dicen, y también es uno de los contenidos más vistos en la plataforma con más de 23,6 millones de reproducciones en el entorno digital.

¿El bronce? Para la serie más exitosa de TV3, la icónica Com si fos ahir con cifras increíbles otra vez porque obtiene 72.310 reproducciones por capítulo y 1,8 millones de reproducciones a la carta. Y hay que tener en cuenta la buena acogida que ha tenido la nueva sitcom de 3Cat, por eso, ya que La casa nostra se cuela en la cuarta posición de esta competición. Tres de las apuestas de este trimestre para la plataforma como son Vinagreta, La travessa y precisamente La casa nostra rozan 1,5 millones de reproducciones cada una. Por tanto, podemos decir que los contenidos estrella de 3Cat conviven con las nuevas apuestas en el ranking de lo más consumido en la plataforma 3Cat de noviembre.

En el ranking también aparecen apuestas informativas de la radio, como El suplement y El matí de Catalunya Ràdio. No podía faltar el humor del siempre exitoso Polònia o la segunda temporada de Vintage, por ejemplo.

Crims ha sido el programa más visto de TV3 este noviembre | TV3

Bola de drac y el fútbol, dos apuestas ganadoras de 3Cat

En este resumen de cifras, también podemos averiguar cuál es la emisión en directo más exitosa. Este mes de noviembre, ha vuelto a liderar el fútbol gracias al partido que enfrentaba al Chelsea y al Barça en la Champions. Le sigue la retransmisión de La Tdt sobre el Brujas – Barça y la retransmisión del Barça – Athletic Club.

Y, finalmente, un dato a destacar tiene que ver con las audiencias digitales que obtienen los contenidos de catálogo de larga duración. Estas últimas semanas, el ranking lo vuelve a encabezar el universo de Bola de drac, que se consolida con 513.059 reproducciones en total. También triunfa un clásico como es El cor de la ciutat, con 262.004, o La Riera con 170.601 reproducciones más.

Bola de drac continúa encabezando el ranking de más vistos en la plataforma | 3Cat

3Cat continúa obteniendo cifras muy, muy buenas, eso queda claro, de la misma manera que sus televidentes son fieles y vuelven a apostar por contenidos que ya gustaban previamente.