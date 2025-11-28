Quins han estat els programes més vistos de TV3 aquest novembre?

TV3 ha fet públics els resultats del mes de novembre i, gràcies a les gràfiques, podem saber quins han estat els programes més vistos d’aquestes últimes setmanes. No hi ha hagut gaire sorpresa, tenint en compte que els nous capítols de Crims i Joc de cartes encapçalen les dues primeres posicions del rànquing.
Si ens fixem en les reproduccions per capítol que s’han vist a la carta, la nova temporada del true crime de Carles Porta s’endú el premi principal perquè n’ha obtingut 206.512 i prop d’un milió de reproduccions en total pel que fa a consum a la carta. Des de la seva estrena, aquest gran format multiplataforma de 3Cat segueix donant xifres d’èxit perquè ha reunit a TV3 3,5 milions d’espectadors, a Catalunya Ràdio frega els 16 milions de reproduccions a l’entorn digital propi i a la plataforma 3Cat s’enfila fins als 31 milions de reproduccions.
En segon lloc, i amb molta diferència, el concurs culinari del Marc Ribas. L’estrena de la novena temporada acumula 81.864 reproduccions per capítol i 331.010 en total, també a la carta, en dades de l’1 al 25 de novembre. Joc de cartes té una audiència televisiva fidel que supera el mig milió d’espectadors, diuen, i també és un dels continguts més vistos a la plataforma amb més de 23,6 milions de reproduccions a l’entorn digital.
El bronze? Per a la sèrie més exitosa de TV3, la icònica Com si fos ahir amb xifres increïbles una altra vegada perquè obté 72.310 reproduccions per capítol i 1,8 milions de reproduccions a la carta. I cal tenir en compte la bona rebuda que ha tingut la nova sitcom de 3Cat, per això, ja que La casa nostra es cola a la quarta posició d’aquesta competició. Tres de les apostes d’aquest trimestre per la plataforma com són Vinagreta, La travessa i precisament La casa nostra freguen 1,5 milions de reproduccions cadascuna. Per tant, podem dir que els continguts estrella de 3Cat conviuen amb les noves apostes en el rànquing del més consumit a la plataforma 3Cat del novembre.
En el rànquing també apareixen apostes informatives de la ràdio, com El suplement i El matí de Catalunya Ràdio. No podia faltar l’humor del sempre exitós Polònia o la segona temporada de Vintage, per exemple.
Bola de drac i el futbol, dues apostes guanyadores de 3Cat
En aquest recull de xifres, també podem esbrinar quina és l’emissió en directe més exitosa. Aquest mes de novembre, ha tornat a liderar el futbol gràcies al partit que enfrontava el Chelsea i el Barça la Champions. El segueix la retransmissió de La Tdt sobre el Bruges – Barça i la retransmissió del Barça – Atlètic Club.
I, finalment, una dada a destacar té a veure amb les audiències digitals que obtenen els continguts de catàleg de llarga capitulació. Aquestes últimes setmanes, el rànquing el torna a encapçalar l’univers de Bola de drac, que es consolida amb 513.059 reproduccions en total. També triomfa un clàssic com és El cor de la ciutat, amb 262.004, o La Riera amb 170.601 reproduccions més.
3Cat continua obtenint xifres molt i molt bones, això queda clar, de la mateixa manera que els seus teleespectadors són fidels i tornen a apostar per continguts que ja agradaven prèviament.