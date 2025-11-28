El concurs musical intergeneracional de TV3 oferirà, aquesta nit, una altra gala temàtica. L’equip de Zenit ha preparat unes actuacions que volen fer ballar els teleespectadors de casa, una audiència que confia que millori respecte a la setmana passada quan van experimentar una davallada important. “Prepareu el brilli brilli i les sabates de plataforma perquè us hem preparat una gala temàtica espectacular“, ens avisa el Miki Núñez.
De moment, ja se sap quina és la llista de cançons que s’han estat preparant els concursants i quins són els duets amb què els barrejaran. En aquesta ocasió, els cantants que interpretaran temes junts seran els següents. La Roser i la Carla Frigo faran moure l’esquelet amb Jump de Blackpink. L’Agustín Ramírez i el Cesc Sansalvadó tenen el repte de fer el Va con va de Paula Koops i Marmi.
L’Alfred García farà tàndem amb el Sicus Carbonell quan pugi a l’escenari per fer la seva versió del Chan Chan de Buena Vista Social Club. I, finalment, el quart duet de la nit el formaran la Lucrecia i la Diana Roig quan cantin Solucions i no problemes de Figa Flawas.
Quines actuacions solistes sentirem a la gala de Zenit d’aquesta nit?
Tot això pel que fa als últims duets de Zenit, però quines actuacions solistes sentirem a la gala d’aquesta nit? La Jim, la guanyadora d’Eufòria, interpretarà un tema tan i tan conegut com és l’Aseregé de Svetlana. La Txell Sust, per la seva banda, també té un tema icònic amb Celebration de Kool anb The Gag. I el Ramon Mirabet? En el programa d’avui, haurà d’interpretar una cançó que no fa més que sonar a TikTok, l’Espresso de Sabrina Carpenter. I bones notícies per als fans de Doctor Prats perquè han seleccionat el Tu fas per al Cris Juanico.
El programa començarà, com sempre, una mica després de les deu de la nit. Amb l’objectiu de reunir tota la família al sofà, Zenit torna a confiar en les gales temàtiques per intentar recuperar una mica la bona quota de pantalla amb què va començar aquesta segona temporada.