Així és un dia de ‘Zenit’ amb Miki Núñez: crossfit, gosses i a plató

Miki Núñez ha estrenat nova faceta de presentador des que TV3 confiés en ell per posar-se al capdavant d’Eufòria amb la Marta Torné, un programa que li ha donat experiència per poder encarregar-se ell sol de Zenit. Les bones crítiques cap a ell són constants, de fet, així que agrada bastant com ho fa. Però com es prepara un dia de gala? Una reportera de la casa l’ha acompanyat des de ben aviat al matí per veure què fa en les hores prèvies a la gravació del programa i ha fet molta gràcia veure’l en la seva quotidianitat de casa seva, amb les gosses i l’estudi de gravació.
La Carla Rubio ha arribat a casa de Miki a Terrassa cap al migdia, un moment en què se l’ha trobat amb la televisió posada i a punt de sortir a passejar amb les gosses per la muntanya. A les set del matí estava fent crossfit, li ha explicat, un exercici intens que l’ajuda a tenir energia per a la resta del dia. I, llavors, ha passat a descriure-li punt per punt com és la rutina abans de les gravacions. El primer que fa després de l’exercici matutí és sortir a passeig amb les gosses i, d’allà, va cap a l’estudi de gravació. Després d’un dinar ràpid, explica, posa rumb cap als estudis de TV3. Allà fan els assajos a plató, un repàs de guió, el repàs d’escaleta, la prova de vestuari, maquillatge, passi de karaoke i comença el directe.
Miki Núñez confessa què l’ajuda a desconnectar en els moments de més feina
No s’atura i això no ajuda a reduir el seu estrès, el que està bastant accentuat en aquesta època de l’any. Són moments una mica estressants per a ell, ja que se li ha ajuntat la preparació del nou disc amb les gravacions de Zenit i la preparació del programa especial de les campanades. De la mateixa manera, també l’hem sentit lamentar -en certa manera, perquè sap que és un privilegiat- que té tots els divendres hipotecats fins a l’estiu perquè empalmaran els dies de Zenit amb els d’Eufòria: “Fins a l’octubre de l’any vinent no tindré vacances”.
Què l’ajuda a desconnectar més enllà de sortir amb les gosses? Ha reconegut que, sorprenentment, un moment de pau és quan juga a la Play i no pensa en res més: “Soc un heterobàsic fife, heu descobert la realitat“. Sempre es reserva una de les setmanes de vacances per anar al Marroc a córrer amb els amics, ha revelat, una passió que havia mantingut en secret fins ara.
D’aquest vídeo, ha fet gràcia també poder ficar el nas a dins de la seva casa i conèixer el seu germà, un guitarrista que ha estudiat producció musical i que l’està ajudant molt amb la preparació del nou àlbum. No s’assemblen en res, ni físicament ni en caràcter. En el seu equip són 14 persones, ha explicat després, 8 músics, ella, i 6 persones més de staff. El més guai és que són els seus amics de tota la vida i això l’ajuda a mantenir els peus a terra.
Entre algunes confessions que ha fet? Quan ha reconegut que té la crisi dels 30, sobretot perquè comença a veure’s un munt de canes. I un altre dels titulars que ha donat no té a veure amb la seva professió, sinó amb la vida personal. Com va conèixer la Sara Roy, la seva parella des de fa un munt d’anys? “Jo la seguia a Instagram des de feia molt de temps i, un dia, vam fer un concert al Pallars i vaig veure que estava allà. Em va mirar i aquella mateixa nit, vaig veure que em començava a seguir a Instagram. Vaig aprofitar i li vaig escriure per proposar-li que componguéssim algun dia, així directe”.
Ella va pensar que realment aquesta era la seva intenció, però ell volia començar alguna cosa amb ella: “I mira, va ser una mica abans de la pandèmia i aquí seguim. Sis o set anys, no ho sé la veritat. Compartim gosses i moltes coses“. No creu que s’acabin casant, per això, encara que reconeix que troba molt maco els casaments: “Ara mateix, no és la nostra prioritat econòmica”.
Una entrevista divertida i diferent que ha permès conèixer detalls de la seva vida privada i de la seva rutina, dos detalls curiosos que poden haver fet gràcia als seus fans.