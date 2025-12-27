Els consells per no barallar-se amb els cunyats en les sobretaules dels àpats de Nadal havien inundat les xarxes els darrers dies. Consells de tota mena d’experts –psicòlegs, coaches, espavilats diversos– que recomanaven no parlar de política o respondre amb sentit de l’humor a preguntes impertinents. Tant de donar-hi voltes i a Catalunya teníem la solució davant dels nassos, a la pantalla de televisió, la tarda del dia de Sant Esteve. Almenys això indiquen les xifres d’audiència d’aquest divendres recollides per l’empresa Kantar, encarregada de mesurar els espectadors que veuen els programes en les emissions lineals, fora de les plataformes. Aquestes dades indiquen que una gran part de catalans van empalmar ahir els canelons amb l’emissió de l’enregistrament de la comèdia L’il·lusionista, d’en Peyu. Va començar a dos quarts de quatre, encara amb les neules i els torrons a taula, i va arrasar.
Segons les xifres de Kantar, TV3 va obtenir una quota de pantalla del 21,8% amb L’il·lusionista, amb una mitjana de 222.000 espectadors. Un share fins i tot superior al 20,7% que va aconseguir divendres de la setmana passada l’últim capítol de l’any de l’exitosa sèrie diària Com si fos ahir. No cal dir que la competència només va poder fer el ridícul davant Peyu: la cadena que va aconseguir una quota de pantalla més alta en aquesta mateixa franja va ser Antena 3, amb un pobre 7% amb Sueños de libertad. En tercera posició va quedar el Todo es mentira de Cuatro, amb un 5,8, seguit de El tiempo justo de Telecinco, amb un 5,3. La 1 de TVE, enfonsada, es va quedar en un 4,6% amb Directo al grano.
De fet, aquest resultat no és exactament sorprenent, perquè en Peyu ha estrenat aquesta setmana el Hamlet que fa amb Albert Pla, que ho està petant al teatre Coliseum –les entrades estan exhaurides per a avui i, per als pròxims dies, en queden ben poques–, de manera que els programadors de TV3 van fer una tria hàbil per a aquesta tarda de Sant Esteve. L’il·lusionista es va veure a les sales l’any passat i TV3 la va enregistrar, com fa sovint amb produccions teatrals catalanes –també gravarà Hamlet al gener–, per emetre-la un cop ja no és als escenaris. Els que no la van veure ahir perquè van preferir tenir una taula de diàleg amb els cunyats, la poden recuperar al 3Cat.
Torna ‘La gran pel·lícula’ i ho peta amb un programa doble
El cas és, però, que TV3 –acostumada al lideratge, però no d’una manera tan sagnant– també va esclafar la competència a la nit, amb dues pel·lícules. La fórmula infal·lible de La gran pel·lícula, de cinema comercial de qualitat i amb ganxo intergeneracional per veure en família sense avorrir-se, va tornar després del parèntesi de Zenit i va retornar el lideratge a TV3, que la setmana passada –com altres divendres de les darreres setmanes– l’havia perdut malgrat que el talent show de Miki Núñez emetia la gran final.
Seguint amb la bona tendència de la jornada, el programa doble de La gran pel·lícula va obtenir en el prime time nocturn un share del 18,3% i 264.000 espectadors de mitjana amb La jove i el mar, la història de Gertrude Ederle, la primera dona que va travessar el canal de la Mànega nedant, el 1926. Mentrestant, a Antena 3, El peliculón, amb Pequeños detalles, es quedava en un 6,8% i 93.000 espectadors. La resta de cadenes, encara van quedar molt més avall.
I, en sessió golfa –va començar passada la mitjanit–, El fill de la Bridget Jones va aconseguir un inèdit 16% de quota de pantalla mentre Incidencias de Corbacho y Cruz, a La 1, feia un 1,7% després del 6,3 de Reyes contra Santa, emesa a cavall entre el prime time i la franja posterior.