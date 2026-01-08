Maria Nicolau ha xerrat sobre les seves pors amb en Peyu a La Renaixença, el programa que presenta a 3Cat. La cuinera, a qui veiem preparar receptes al Tot es mou i a Cuina salvatge, ha fet algunes confessions com que no menja res fins a les onze del migdia perquè omple l’estómac de cafè: “Cada dia faig una cafetera d’aquelles grosses de dotze tasses, però no l’omplo de cafè sinó que d’allà surt més aviat aigua bruta. Però ho tinc allà, em vaig servint…”.
Ella que sempre es deixa veure tan enèrgica, ara ha reconegut per primera vegada per què creu que sempre va tan a tope: “Et puc dir la veritat? El que em passa és que em fa por pensar que podria morir demà perquè tinc moltes ganes de fer moltes coses, de dir i compartir moltes coses i això fa que vagi de pressa i, a vegades, ensopegui amb mi mateixa. Em sento com un esquirol que, de forma natural, va molt de pressa per tot arreu però, si li preguntessis, et diria que és així”.
Pocs sabien que la xef va estudiar un any i mig de Sociologia, una carrera universitària que va abandonar perquè es va “avorrir“: “Quan tinc un micròfon davant, sento que he de cardar-li moltes coses perquè el tindré pocs minuts”. Abans de posar-se a estudiar això, però, ella volia ser bruixa: “No sé on s’estudia això, però tenia ganes de ser-ho perquè ho veia com una cosa poderosa”.
De què ha treballat la Maria Nicolau?
Els seus somnis professionals han anat canviant i s’ha hagut de buscar la vida de diferents maneres, fins al punt que ha reconegut que ha arribat a tirar currículums per treballar de jardinera, de mecànica… i, per provar sort, va presentar-se per fer de cuinera al bar de Frankfurt d’una amiga de la seva mare. Li va agradar això de treballar sota pressió, ja que feia amb el seu caràcter, va funcionar i allà continua: “Vaig portar el bar durant les tres setmanes que ella estava de vacances, ho vaig fer prou bé però no vaig cobrar perquè em va dir que havia gastat molt“.
Ella que s’ha dedicat a fer crítiques de restaurants en un punt de la seva vida, reconeix que sí que ha arribat a rebre la típica trucada de queixa: “Recordo tallar la trucada i sentir-me satisfeta de saber quin és el meu lloc”. “Ser cuiner és un ofici que s’ha magnificat molt i sembla que tinguem molta importància, els cuiners ara som estrelles el rock”, ha lamentat. En aquest programa han posat a prova el seu català i, com molts esperaven, ha guanyat el premi.
Una entrevista divertida que serveix per conèixer una mica més la cuinera.