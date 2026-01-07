Neus Rossell ha concedit una entrevista al canal juvenil de 3Cat, l’EVA, que ha cridat molt l’atenció perquè demostra que no té pèls a la llengua i que no dubtarà a aprofitar el seu altaveu. Qui formés part d’El búnquer, el programa de Catalunya Ràdio amb el Jair Domínguez i el Peyu, ha fet una crida a favor de l’ús del català perquè l’escandalitza veure que els seus alumnes l’utilitzen cada vegada menys. Ella sempre s’ha sentit molt còmoda en la nostra llengua perquè és la que ha sentit a casa, a televisió, al seu voltant i la que ha fet servir per a tot: “A casa meva sempre hi ha hagut un afany molt gran de voler parlar català, l’he estimat molt i sempre llegeixo en català. De fet, m’hi enamoro sempre que descobreixo alguna nova paraula i m’emociono perquè és molt maco”.
Ara bé, és conscient que aquesta tradició s’està perdent: “La globalització ens ha putejat i ens ha anat a la contra, ja que el català s’està morint. De debò que ho penso perquè veig que cada vegada el parla menys gent“. La presentadora veu que la cultura catalana s’està morint, malauradament, malgrat que ara s’està potenciant “perquè ara hi ha hagut una fornada de gent que està intentant lluitar pel català”: “M’agrada perquè quan et sents atacat has de treure les armes”.
L’expresentadora treballa en una escola com a professora de música i, en aquest ambient, hi sent poc català: “He vist que els meus alumnes parlen cada vegada menys català i això que jo sempre m’he mogut per la zona de Girona… al pati parlen castellà i entre ells també. Jo sempre els demano que parlin català, però no els sembla atractiva la nostra llengua“.
Quina proposta faria Neus Rossell per defensar el català?
La Neus és d’aquelles que intenta ensenyar català als seus amics de fora perquè s’ha de fer el possible per ajudar-los a integrar-se: “Vaig tenir una companya de pis cordovesa i li vaig ensenyar català, el que ara parla molt bé. I ara tinc una amiga xilena i amb ella també, és important“. De fet, considera que és imprescindible que fem l’exercici d’intentar que tothom parli en la nostra llengua quan arriba a Catalunya. L’escandalitza, per exemple, anar a Barcelona i trobar-se que els cambrers no l’entenen: “No pot ser que vagi a Barcelona, em demani una truita de formatge i no l’entengui encara que surt escrit en català a la carta“.
Per tal de revertir aquesta greu situació, té clar quina proposta faria si fos presidenta de la Generalitat: “Per tal d’assegurar la transmissió del català, el que faria és demanar el català a totes les feines de Catalunya. A totes, les empreses privades també“. I no creu que estigui dient cap ximpleria ni res gros, sinó que troba importantíssim que defenguem el català perquè som “els catalans som únics que ho podem fer”.
La Neus Rossell mai no ha tingut problemes per fer-se entendre quan ha parlat català… fins que ha posat un peu a la capital catalana: “M’he adonat que a Barcelona es parla més castellà i anglès que català”. Aquesta és una de les raons per les quals evita anar-hi, diu: “És una ciutat molt maca, però em costa. Suposo que també perquè soc de poble de tota la vida“. Una entrevista que demostra què pensa i que hauria de fer reflexionar més d’un.