Les fotos més romàntiques del viatge de Jair Domínguez i Neus Rossell a Estocolm
Jennifer Navarro
19/02/2026 12:41

Neus Rossell i Jair Domínguez han gaudit d’una escapada romàntica a Estocolm que els ha agradat molt. Els presentadors d’El búnquer que emetien a Catalunya Ràdio han fet les delícies dels seus seguidors perquè han obert una finestra a la seva intimitat i han compartit un munt de fotos d’aquest viatge a la capital sueca. Han passat molt de fred, això ha quedat clar, ja que han arribat a estar a catorze sota zero i aquesta temperatura no ha estat gaire agradable: “Cardava tant fred que no tenia nassos de treure el mòbil de la butxaca. Així que tinc poques fotos i la majoria, a dins dels llocs“, ha escrit ella.

El recull que han fet públic ha fet riure molt, ja que se’ls veu dinant a dins d’un restaurant “amb calefacció“, anant a botigues aleatòries “perquè tenien calefacció“, visitant parades de metro “perquè no hi fa vent fred” o prenent cafè encara que no els agrada “perquè tenia el nas fred“. S’han hagut d’anar refugiant, però els hi ha encantat tot el que han vist i les fotos que han compartit demostren com de maca que és aquesta ciutat. Han visitat les zones més turístiques, ja que han fet fotos a la plaça principal de Gamla Stan -l’illa on es troba el centre històric- i al carrer on es troben totes les botigues de souvenirs.

La parella ha publicat fotos dels seus dies allà
La parella ha publicat fotos dels seus dies allà | Instagram
Neus Rossell, ben contenta a la plaça més icònica d'Estocolm
Neus Rossell, ben contenta a la plaça més icònica d’Estocolm | Instagram
La professora i presentadora, al carrer més turístic de Gamla Stan
La professora i presentadora, al carrer més turístic de Gamla Stan | Instagram

Els fans de Jair Domínguez i Neus Rossell, contents en veure’ls tan enamorats

Neus Rossell s’ha mostrat enamoradíssima del Jair, de qui ha publicat fotos molt maques que ha acompanyat de missatges tendres com “El noi prova caputxinos allà on va i està guapo quan ho fa“. I ell? En el seu cas, ha aplaudit haver pogut veure el Codex Gigas, haver tastat “pastissets deliciosos“, haver vist “el mar glaçat” i haver-se trobat “gats bonics”. De la seva tria, els seguidors es queden amb el preu del Matcha Latte XL amb el que s’han trobat: “Barat, barat, eh, 655 €“.

Els seguidors de la parella han celebrat el romanticisme que es desprèn d’aquestes imatges. I, de fet, la gran majoria de comentaris que han fet té a veure precisament amb això: “Ai, quina parella més maca que feu“, “Love is love! Gaudiu molt bonics!” i “Visca l’amor!“. Molts s’han mostrat d’acord amb què la ciutat és “preciosa” amb neu, però també hi ha hagut d’altres que els han recomanat que vagin a Estocolm a la tardor perquè, en aquella època, és “meravellós” i fa “poc fred”.

Jair Domínguez i Neus Rossell han gaudit d'un viatge romàntic
Jair Domínguez i Neus Rossell han gaudit d’un viatge romàntic | Instagram
La parella ha pres moltes begudes calentes per entrar en calor
La parella ha pres moltes begudes calentes per entrar en calor | Instagram
Les estacions de metro són un dels atractius d'Estocolm
Les estacions de metro són un dels atractius d’Estocolm | Instagram
El preu del Matcha Latte ha fet gràcia als seguidors
El preu del Matcha Latte ha fet gràcia als seguidors | Instagram

Una parella que, de tant en tant, obre una petita finestra a la seva intimitat en els respectius perfils que tenen a Instagram. Les vacances als països nòrdics han acabat, així que toca tornar a la rutina. Sempre els quedaran les fotos per rememorar uns dies al fred, però lluny de les obligacions del dia a dia.

