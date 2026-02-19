Neus Rossell y Jair Domínguez han disfrutado de una escapada romántica a Estocolmo que les ha gustado mucho. Los presentadores de El búnquer que emitían en Catalunya Ràdio han deleitado a sus seguidores porque han abierto una ventana a su intimidad y han compartido un montón de fotos de este viaje a la capital sueca. Han pasado mucho frío, eso ha quedado claro, ya que han llegado a estar a catorce bajo cero y esta temperatura no ha sido muy agradable: «Hacía tanto frío que no tenía narices de sacar el móvil del bolsillo. Así que tengo pocas fotos y la mayoría, dentro de los lugares«, ha escrito ella.

La recopilación que han hecho pública ha hecho reír mucho, ya que se les ve almorzando dentro de un restaurante «con calefacción«, yendo a tiendas aleatorias «porque tenían calefacción«, visitando paradas de metro «porque no hace viento frío» o tomando café aunque no les gusta «porque tenía la nariz fría«. Se han tenido que ir refugiando, pero les ha encantado todo lo que han visto y las fotos que han compartido demuestran lo bonita que es esta ciudad. Han visitado las zonas más turísticas, pues han hecho fotos en la plaza principal de Gamla Stan -la isla donde se encuentra el centro histórico- y en la calle donde se encuentran todas las tiendas de souvenirs.

La pareja ha publicado fotos de sus días allí | Instagram

Neus Rossell, muy contenta en la plaza más icónica de Estocolmo | Instagram

La profesora y presentadora, en la calle más turística de Gamla Stan | Instagram

Los fans de Jair Domínguez y Neus Rossell, contentos al verlos tan enamorados

Neus Rossell se ha mostrado muy enamorada de Jair, de quien ha publicado fotos muy bonitas que ha acompañado de mensajes tiernos como «El chico prueba capuchinos allá donde va y está guapo cuando lo hace«. ¿Y él? En su caso, ha aplaudido haber podido ver el Codex Gigas, haber probado «pastelillos deliciosos«, haber visto «el mar helado» y haberse encontrado «gatos bonitos». De su elección, los seguidores se quedan con el precio del Matcha Latte XL con el que se han encontrado: «Barato, barato, eh, 655 €«.

Los seguidores de la pareja han celebrado el romanticismo que se desprende de estas imágenes. Y, de hecho, la gran mayoría de comentarios que han hecho tiene que ver precisamente con eso: «Ay, qué pareja más bonita hacéis«, «¡Love is love! ¡Disfrutad mucho bonitos!» y «¡Viva el amor!«. Muchos han estado de acuerdo en que la ciudad es «preciosa» con nieve, pero también ha habido otros que les han recomendado que vayan a Estocolmo en otoño porque, en esa época, es «maravilloso» y hace «poco frío».

Jair Domínguez y Neus Rossell han disfrutado de un viaje romántico | Instagram

La pareja ha tomado muchas bebidas calientes para entrar en calor | Instagram

Las estaciones de metro son uno de los atractivos de Estocolmo | Instagram

El precio del Matcha Latte ha hecho gracia a los seguidores | Instagram

Una pareja que, de vez en cuando, abre una pequeña ventana a su intimidad en los respectivos perfiles que tienen en Instagram. Las vacaciones en los países nórdicos han terminado, así que toca volver a la rutina. Siempre les quedarán las fotos para rememorar unos días en el frío, pero lejos de las obligaciones del día a día.