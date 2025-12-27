Los consejos para no pelearse con los cuñados en las sobremesas de las comidas de Navidad habían inundado las redes los últimos días. Consejos de todo tipo de expertos –psicólogos, coaches, listillos varios– que recomendaban no hablar de política o responder con sentido del humor a preguntas impertinentes. Tanto dar vueltas y en Cataluña teníamos la solución delante de las narices, en la pantalla de televisión, la tarde del día de San Esteban. Al menos eso indican las cifras de audiencia de este viernes recogidas por la empresa Kantar, encargada de medir los espectadores que ven los programas en las emisiones lineales, fuera de las plataformas. Estos datos indican que una gran parte de catalanes enlazaron ayer los canelones con la emisión de la grabación de la comedia L’il·lusionista, de Peyu. Comenzó a las tres y media, todavía con las neulas y los turrones en la mesa, y arrasó.

Según las cifras de Kantar, TV3 obtuvo una cuota de pantalla del 21,8% con L’il·lusionista, con un promedio de 222,000 espectadores. Un share incluso superior al 20,7% que consiguió el viernes de la semana pasada el último capítulo del año de la exitosa serie diaria Com si fos ahir. No hace falta decir que la competencia solo pudo hacer el ridículo ante Peyu: la cadena que logró una cuota de pantalla más alta en esta misma franja fue Antena 3, con un pobre 7% con Sueños de libertad. En tercera posición quedó el Todo es mentira de Cuatro, con un 5,8, seguido de El tiempo justo de Telecinco, con un 5,3. La 1 de TVE, hundida, se quedó en un 4,6% con Directo al grano.

De hecho, este resultado no es exactamente sorprendente, porque Peyu ha estrenado esta semana el Hamlet que hace con Albert Pla, que lo está petando en el teatro Coliseum –las entradas están agotadas para hoy y, para los próximos días, quedan muy pocas–, por lo que los programadores de TV3 hicieron una elección hábil para esta tarde de San Esteban. L’il·lusionista se vio en las salas el año pasado y TV3 la grabó, como hace a menudo con producciones teatrales catalanas –también grabará Hamlet en enero–, para emitirla una vez ya no está en los escenarios. Los que no la vieron ayer porque prefirieron tener una mesa de diálogo con los cuñados, la pueden recuperar en 3Cat.

Vuelve ‘La gran película’ y triunfa con un programa doble

El caso es, sin embargo, que TV3 –acostumbrada al liderazgo, pero no de una manera tan aplastante– también aplastó a la competencia en la noche, con dos películas. La fórmula infalible de La gran película, de cine comercial de calidad y con atractivo intergeneracional para ver en familia sin aburrirse, volvió después del paréntesis de Zenit y devolvió el liderazgo a TV3, que la semana pasada –como otros viernes de las últimas semanas– lo había perdido a pesar de que el talent show de Miki Núñez emitía la gran final.

Un momento de la película ‘La jove i el mar’, emitida este San Esteban en TV·

Siguiendo con la buena tendencia de la jornada, el programa doble de La gran película obtuvo en el prime time nocturno un share del 18,3% y 264,000 espectadores de promedio con La jove i el mar, la historia de Gertrude Ederle, la primera mujer que cruzó el canal de la Mancha nadando, en 1926. Mientras tanto, en Antena 3, El peliculón, con Pequeños detalles, se quedaba en un 6,8% y 93,000 espectadores. El resto de cadenas, aún quedaron mucho más abajo.

Y, en sesión golfa –comenzó pasada la medianoche–, El fill de la Bridget Jones logró un inédito 16% de cuota de pantalla mientras Incidencias de Corbacho y Cruz, en La 1, hacía un 1,7% después del 6,3 de Reyes contra Santa, emitida a caballo entre el prime time y la franja posterior.