Sorprendente. Así se podría definir el último capítulo de Com si fos ahir de este 2025 antes de la pausa por las vacaciones de Navidad. No será hasta el próximo 7 de enero que volveremos a ver las aventuras de un grupo de boomers que viven su día a día casi como si fuera una película. El hecho de ser el último episodio antes de esta pausa temporal podía predecir un montón de tramas importantes, que además de emitirse en el último día de la semana, dejaban muy claro que nadie quedaría indiferente después de ver todo lo que ha pasado.

Ha sido una semana de regresos, de descubrir diagnósticos muy duros, de ver despedidas súbitas de personajes que esta novena temporada han protagonizado tramas potentes y que habrá que esperar para saber si los guionistas los volverán a incorporar en algún momento. En todo caso, dos personajes se llevan el premio gordo por las tramas que han protagonizado en este capítulo.

La Sílvia pasa por quirófano

Llevaba semanas que los amigos del grupo preparaban una fiesta por los 55 años. Aprovechando que llega Navidad y cada uno tiene planes, la reunión se tenía que celebrar en la nueva casa de Miquel (Eduard Farelo) y Noe (Elena Gadel), pero el giro de los últimos días con la enfermedad de Sílvia (Montse Germán) ha sido decisivo. Todos saben que tiene cáncer y a pesar de que ella ha intentado que nadie se enterara de la noticia, sus confidentes no han sido capaces de guardar el secreto. Ya se sentía bastante desgraciada por culpa de la infidelidad de Francesc (Eduard Buch) como para ahora tener que ser la pobre mujer a quien todos tratan como a una enferma. Tenía muy claro que hacerse la fuerte era la mejor opción, pero si algo caracteriza a los amigos del grupo es la lealtad -mentiras y cambios de pareja aparte-.

La Sílvia se prepara para entrar a quirófano en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

Esta semana había descubierto que la operación para extraer los tejidos cancerosos se había adelantado mucho más de lo esperado. El viernes la intervendrían para retirar la zona afectada y ver si era necesario continuar con otro tratamiento o si así habían hecho limpieza. En todo, Sílvia no quería preocupar a nadie y cuando Ivan (Roger Coma) y Andreu (Marc Cartes) se enteraron del día de la operación, quisieron acompañarla, pero ella los engañó para ir sola. Cuando los amigos del grupo estaban a punto de irse a celebrar la esperada fiesta, justo cuando Gemma (Àurea Márquez) y Litus (Pepo Blasco) habían regresado después de muchos meses fuera de Barcelona, Andreu les contó la verdad. Lo que pasó después era inevitable: todos se presentaron en la habitación de Sílvia para acompañarla en los momentos previos antes de bajar a quirófano.

El grupo de ‘Com si fos ahir’ se presenta en el hospital para apoyar a Sílvia | 3Cat

Un pequeño acercamiento entre Sílvia y Francesc

A pesar de ser una de las mujeres más desgraciadas de la ficción esta semana, Sílvia ha avanzado un poquito en su relación con Francesc. Cabe recordar que fue víctima del juego a dos bandas de Francesc, que ha demostrado ser experto a la hora de engañar a las personas que ama. Ona (Carmela Poch) reapareció en su vida 25 años después de abandonarlo cuando estaban a punto de casarse. Todavía sin saber muy bien por qué, decidió enredarse con ella justo cuando Sílvia comenzaba a sufrir los síntomas más graves de su incipiente cáncer. Sea como sea, Francesc eligió a Ona y desde entonces parecía que no habría paz con su ex. Una vez salió a la luz el diagnóstico de la enfermedad, la relación con Ona se fue fracturando hasta el punto de que tuvieron una conversación muy incómoda en la que se dieron cuenta de que las cosas no son como hace un cuarto de siglo.

Ona y Francesc tienen una conversación sobre su relación en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Si fue capaz de abandonar a Sílvia por un impulso sentimental, ¿quién podría garantizar que no la dejaría también cuando se sintiera mal por lo que había hecho? Las inseguridades y las dudas aparecieron cuando Francesc expresó que quería visitar a Sílvia y la escena posterior de ambos en el hospital hace pensar que quizás todavía queda un poco de esperanza para volver a verlos juntos.

Francesc y Ona acercan posiciones en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Naiara recibe una noticia sorprendente y drástica

Fuera del caso de Sílvia, este capítulo del viernes ha dejado una nueva despedida inesperada. Tras el adiós de Diana (Mercè Arànega) y Salva (Ernest Villegas) en dos escenas muy emotivas e inesperadas, este último capítulo del 2025 ha dejado a los fans de Comsi con muchísimas preguntas. La relación de Ferni (Francesc Cuéllar) y Naiara (Daniela Brown) parecía en su mejor momento después de todo lo que han luchado para que las familias los acepten. Quieren recuperar una vida normal después de estar implicado en negocios de drogas no es fácil y Ferni lo sabe bien. Su familia lo ha dejado de lado y solo tenía el apoyo de Naiara, de quien se ha ganado la confianza después de prometer que no volvería a su pasado tan oscuro.

Incluso ha conseguido que el padre de la chica lo acepte y lo invite a cenar con la familia esta Navidad. No debería haber ninguna sorpresa, ¿verdad? En este capítulo tan intenso, Ferni ha aceptado encontrarse con una inspectora de los Mossos que le ha propuesto un trabajo remunerado. ¿Qué tiene que hacer? Infiltrarse con uno de los traficantes de la ciudad para sacar a la luz sus negocios. Él se ha negado, pero la advertencia era muy clara: tiene todas las papeletas para acabar en la cárcel por sus antiguos delitos. En lugar de comunicarse y hablarlo con Naiara, al día siguiente de la reunión familiar la chica se levantó con un mensaje de voz de Ferni, diciéndole que se va y esta vez no volverá porque cree que no la podrá hacer feliz. Sin duda, el peor regalo de Navidad de la historia.

Ferni ha abandonado a Naiara en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Una nueva despedida que se suma a las despedidas emotivas de esta semana y la reunión del grupo para celebrar Navidad en el hospital con Sílvia cierran las emisiones de Com si fos ahir a la espera de ver qué habrán preparado para el año 2026. El año que viene, más capítulos y tramas de la ficción de TV3.