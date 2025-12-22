Los espectadores de TV3 quizás hayan echado de menos este mediodía la emisión de la serie de sobremesa que lidera los rankings de contenidos más vistos. Com si fos ahir se despidió el pasado viernes día 19 con un capítulo cargado de sorpresas, una despedida drástica y la reunión del grupo para ayudar a una amiga que pasa por una etapa muy dura. Será una Navidad diferente, a la espera de recibir los resultados de la operación de Sílvia. La actriz que la interpreta es Montse Germán, quien ha tenido que hacer un trabajo para poder transmitir a través de su personaje el sufrimiento y los miedos de una persona enferma afectada por un cáncer. ¿Cómo se puede preparar para interpretar el caso de Sílvia? ¿Hay alguna emoción que haya querido transmitir más que otras?

La actriz Montse Germán se pone en la piel de una persona con cáncer

Com si fos ahir es uno de los proyectos de entretenimiento más importantes que tiene TV3. Desde hace nueve años este grupo de boomers se ha convertido en uno de los imprescindibles de la parrilla de la cadena pública. En todo caso, ahora los fans de la ficción catalana tendrán que esperar unos días para descubrir cómo continuarán las tramas después de esta pausa por las vacaciones de Navidad. Será el próximo día 7 de enero cuando regresen los episodios, pero antes de irse a descansar, la actriz que interpreta a Sílvia desde hace nueve años ha explicado cómo se ha preparado el papel que encara en este tramo de la temporada.

Para poner en contexto, Sílvia ha descubierto esta temporada un diagnóstico muy complicado y duro. Después de meses de dolores y preguntas hacia un ginecólogo que no supo tratar sus síntomas, una nueva visión con una doctora llevó a saber que le habían encontrado tejidos con células cancerosas en el útero. El diagnóstico del médico era muy claro: someterse a una operación para retirar todo el tejido posible. Ahora el personaje ya ha pasado por quirófano y tendremos que esperar para saber qué resultados recibe y si ha sido tan efectivo como se esperaba.

La Sílvia ha passat per quiròfan abans de l’aturada de Nadal a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

En el caso de la actriz que le da vida, Montse Germán ha explicado en un video publicado en las redes sociales de 3Cat cómo se ha preparado un papel tan complicado como es dar vida a una paciente con cáncer. «La palabra cáncer nos asusta a todos muchísimo, por mucho que haya cánceres que se puedan curar, que sean más o menos agresivos», explica la intérprete.

¿Cómo ha buscado para hacer un personaje enfermo?

Ponerse en la piel de una persona que está enferma de cáncer es todo un reto, también por la implicación que puede tener en el espectador que se pueda sentir reflejado en el personaje. «Hacer un personaje con una enfermedad, con cualquiera, es duro porque tienes que recrear dolor, sufrimiento, miedo…», expone. Todos estos sentimientos los ha transmitido estos días a través de la pantalla, como por ejemplo haciéndose la fuerte ante Francesc (Eduard Buch) porque la ruptura era muy reciente, y luego dejándose llevar por el miedo y la pena.

Així s’ha preparat la Montse Germán per fer un paper de persona malalta amb càncer a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

En este caso la enfermedad es un cáncer, específicamente del cuello del útero, por lo tanto, ¿qué ha buscado como actriz para hacer este papel? «He buscado la emoción de lo que es saber que tienes un cáncer», expone. De hecho, no es la primera vez que un personaje sufre cáncer en Com si fos ahir. Unas temporadas atrás Naiara (Daniela Brown) también sufrió esta enfermedad. En un principio decidió tratarlo con terapias alternativas, pero después de la insistencia de la familia cedió para acabar ingresando en el hospital y cumplir el tratamiento. Sea como sea, interpretar papeles en los que muchos espectadores pueden sentirse identificados siempre es un reto y puede ayudar para acercar temas vulnerables para extraer algún aprendizaje.