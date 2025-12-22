Els espectadors de TV3 potser han trobat a faltar aquest migdia l’emissió de la sèrie de sobretaula que lidera els rànquings de continguts més vistos. Com si fos ahir va acomiadar-se el passat divendres dia 19 amb un capítol carregat de sorpreses, un comiat dràstic i la reunió de la colla per ajudar una amiga que passa per una etapa molt dura. Serà un Nadal diferent, a l’espera de rebre els resultats de l’operació de la Sílvia. L’actriu que l’interpreta és la Montse Germán, que ha hagut de fer una feina per poder transmetre a través del seu personatge el patiment i les pors d’una persona malalta afectada per un càncer. Com es pot preparar per interpretar el cas de la Sílvia? Hi ha alguna emoció que hagi volgut transmetre més que d’altres?
L’actriu Montse Germán es posa en la pell d’una persona amb un càncer
Com si fos ahir és un dels projectes d’entreteniment més important que té TV3. Des de fa nou anys aquesta colla de boomers s’han convertit en un dels imprescindibles de la graella de la cadena pública. En tot cas, ara els fans de la ficció catalana hauran d’esperar uns dies per descobrir com continuaran les trames després d’aquesta aturada per les vacances de Nadal. Serà el pròxim dia 7 de gener quan tornin els episodis, però abans d’anar-se’n a descansar, l’actriu que interpreta la Sílvia des de fa nou anys ha explicat com s’ha preparat el paper que encara en aquest tram de la temporada.
Per posar en context, la Sílvia ha descobert aquesta temporada un diagnòstic molt complicat i dur. Després de mesos de dolors i preguntes cap a un ginecòleg que no va saber tractar els seus símptomes, una nova visió amb una doctora van portar a saber que li havien trobat teixits amb cèl·lules canceroses a l’úter. El diagnòstic del metge era molt clar: sotmetre’s a una operació per retirar tot el teixit possible. Ara el personatge ja ha passat per quiròfan i haurem d’esperar per saber quins resultats rep i si ha estat tan efectiu com s’esperaven.
En el cas de l’actriu que hi dona vida, la Montse Germán ha explicat en un vídeo publicat a les xarxes socials de 3Cat com s’ha preparat un paper tan complicat com és donar vida a una pacient amb càncer. “La paraula càncer ens espanta a tots moltíssim, per molt que hi hagi càncers que es puguin curar, que siguin més o menys agressius”, explica la intèrpret.
Com ha buscat per fer un personatge malalt?
Posar-se sota la pell d’una persona que està malalta de càncer és tot un repte, també per la implicació que pot tenir en l’espectador que es pugui sentir reflectit en el personatge. “Fer un personatge amb una malaltia, amb qualsevol, és dur perquè has de recrear dolor, patiment, por…“, exposa. Tots aquests sentiments els ha transmès aquests dies a través de la pantalla, com per exemple fent-se la forta davant del Francesc (Eduard Buch) perquè la ruptura era molt recent, i després deixant-se anar per la por i la pena.
En aquest cas la malaltia és un càncer, específicament del coll de l’úter, per tant, què ha buscat com a actriu per fer aquest paper? “He buscat l’emoció del que és saber que tens un càncer”, exposa. De fet, no és el primer cop que un personatge pateix càncer a Com si fos ahir. Unes temporades enrere la Naiara (Daniela Brown) també va patir aquesta malaltia. En un principi va decidir tractar-lo amb teràpies alternatives, però després de la insistència de la família va cedir per acabar ingressant a l’hospital i complir el tractament. Sigui com sigui, interpretar papers en què molts espectadors poden sentir-se identificats sempre és un repte i pot ajudar per acostar temes vulnerables per extreure’n algun aprenentatge.