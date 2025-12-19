Sorprenent. Així es podria definir l’últim capítol de Com si fos ahir d’aquest 2025 abans de l’aturada per les vacances de Nadal. No serà fins al pròxim 7 de gener que tornarem a veure les aventures d’un grup de boomers que viuen el seu dia a dia gairebé com si fos una pel·lícula. El factor de ser l’últim episodi abans d’aquesta aturada temporal podia vaticinar un munt de trames importants, que a més a més d’emetre’s en l’últim dia de la setmana, deixaven ben clar que ningú quedaria indiferent després de veure tot el que ha passat.
Ha estat una setmana de retorns, de descobrir diagnòstics molt durs, de veure adeus sobtats de personatges que aquesta novena temporada han protagonitzat trames potents i que caldrà esperar per saber si els guionistes els tornaran a incorporar en algun moment. En tot cas, dos personatges s’enduen el premi gros per les trames que han protagonitzat en aquest capítol.
La Sílvia passa per quiròfan
Feia setmanes que els amics de la colla preparaven una festa pels 55 anys. Aprofitant que arriba Nadal i cadascú té plans, la reunió s’havia de celebrar a la nova casa del Miquel (Eduard Farelo) i la Noe (Elena Gadel), però el gir dels últims dies amb la malaltia de la Sílvia (Montse Germán) ha estat decisiu. Tot saben que té càncer i malgrat que ella ha intentat que ningú s’assabentés de la notícia, els seus confidents no han estat capaços de guardar el secret. Ja se sentia prou desgraciada per culpa de la infidelitat del Francesc (Eduard Buch) com per ara haver de ser la pobra dona a qui tothom tracta com a una malalta. Tenia molt clar que fer-se la forta era la millor opció, però si alguna cosa caracteritza els amics del grup és la lleialtat -mentides i canvis de parella a part-.
Aquesta setmana havia descobert que l’operació per extreure els teixits cancerosos s’havia avançat molt més del que s’esperava. Divendres l’intervindrien per retirar la zona afectada i veure si calia continuar amb un altre tractament o si així havien fet net. En tot, la Sílvia no volia preocupar ningú i quan l’Ivan (Roger Coma) i l’Andreu (Marc Cartes) s’han assabentat del dia de l’operació, han volgut acompanyar-la, però ella els ha enganyat per anar-hi tota sola. Quan els amics de la colla estaven a punt d’anar-se’n a celebrar l’esperada festa, tot just quan la Gemma (Àurea Márquez) i el Litus (Pepo Blasco) havien tornat després de molts mesos fora de Barcelona- l’Andreu els ha explicat la veritat. El que ha passat després era inevitable: tots s’han presentat a l’habitació de la Sílvia per acompanyar-la en els moments previs abans de baixar a quiròfan.
Un petit acostament entre la Sílvia i el Francesc
Tot i ser una de les dones més desgraciades de la ficció aquesta setmana, la Sílvia ha avançat una miqueta en la seva relació amb el Francesc. Cal recordar que va ser víctima de joc a dues bandes del Francesc, que ha demostrat ser expert a l’hora d’enganyar les persones que s’estima. L’Ona (Carmela Poch) va reaparèixer a la seva vida 25 anys després d’abandonar-lo quan estaven a punt de casar-se. Encara sense saber ben bé per què, va decidir embolicar-se amb ella tot just quan la Sílvia començava a patir els símptomes més greus del seu incipient càncer. Sigui com sigui, el Francesc va triar l’Ona i des de llavors semblava que no hi hauria pau amb la seva ex. Un cop ha sortit a la llum el diagnòstic de la malaltia, la relació amb l’Ona ha anat fracturant-se fins al punt que han tingut una conversa molt incòmoda en què s’han adonat que les coses no són com fa un quart de segle.
Si va ser capaç d’abandonar la Sílvia per un rampell sentimental, qui podria garantir que no la deixés estar també quan se sentís malament pel que havia fet? Les inseguretats i els dubtes han aparegut quan el Francesc ha expressat que volia visitar la Sílvia i l’escena posterior de tots dos a l’hospital fa pensar que potser encara queda una mica d’esperança per tornar a veure’ls junts.
La Naiara rep una notícia sorprenent i dràstica
Fora del cas de la Sílvia, aquest capítol de divendres ha deixat un nou comiat inesperat. Després de l’adeu de la Diana (Mercè Arànega) i el Salva (Ernest Villegas) en dues escenes molt emotives i inesperades, aquest últim capítol del 2025 ha deixat els fans del Comsi amb moltíssimes preguntes. La relació del Ferni (Francesc Cuéllar) i la Naiara (Daniela Brown) semblava en el seu millor moment després de tot el que han lluitat perquè les famílies els acceptin. Volen recuperar una vida normal després d’estar implicat en negocis de drogues no és fàcil i el Ferni ho sap bé. La seva família l’ha deixat de banda i només tenia el suport de la Naiara, de qui s’ha guanyat la confiança després de prometre que no tornaria al seu passat tan fosc.
Fins i tot ha aconseguit que el pare de la noia l’accepti i el convidi a sopar amb la família aquest Nadal. No hi hauria d’haver cap sorpresa, oi? En aquest capítol tan intens, el Ferni ha acceptat trobar-se amb una inspectora dels Mossos que li ha proposat una feina remunerada. Què ha de fer? Infiltrar-se amb un dels traficants de la ciutat per treure a la llum els seus negocis. Ell s’hi ha negat, però l’advertència era molt clara: té totes les paperetes per acabar a la presó pels seus antics delictes. En lloc de comunicar-se i parlar-ho amb la Naiara, l’endemà de la reunió familiar la noia s’ha llevat amb un missatge de veu del Ferni, dient-li que se’n va i aquest cop no tornarà perquè creu que no la podrà fer feliç. Sens dubte, el pitjor regal de Nadal de la història.
Un nou comiat que se suma als adeus emotius d’aquesta setmana i la reunió de la colla per celebrar Nadal a l’hospital amb la Sílvia tanquen les emissions de Com si fos ahir a l’espera de veure què hauran preparat per a l’any 2026. L’any vinent, més capítols i trames de la ficció de TV3.