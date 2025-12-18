Uns tornen i d’altres se’n van. Les circumstàncies personals, decisions del passat o un error poden ser clau per a un canvi de vida. Els personatges de Com si fos ahir viuen uns dies plens de nervis marcats per l’arribada de les festes de Nadal i els resultats d’unes trames que s’han estirat fins al final del primer trimestre de la sèrie diària de TV3. Les històries de la Diana (Mercè Arànega) i el Salva (Ernest Villegas) no tenen res a veure, aparentment, malgrat que aquesta temporada ambdós han estat una de les grans sorpreses. Sigui com sigui, en el capítol d’aquest dijous 18 de desembre, els fans del Comsi els han vist acomiadar-se de manera inesperada per encetar una nova vida lluny de Barcelona.
La Diana per fi ha aconseguit el seu objectiu?
L’entrada de la Diana a Com si fos ahir es podria traduir com la mort més original de la ficció catalana. Ella i l’Ivan (Roger Coma) van marcar uns mesos de tensió i misteri per saber qui era la dona que enviava cartes i missatges estranys. Per resoldre-ho, els espectadors van haver d’esperar al final de la vuitena temporada, on la dona va organitzar el seu propi funeral fals per no perdre’s aquest succés vital. Una entrada histriònica i sense sentit que ha marcat el seu paper tots aquests mesos. La seva intenció era la de recuperar la relació amb l’Ivan, el noi que va cuidar durant molts anys com si fos fill seu. La sorpresa més gran se la va endur quan l’Ivan va descobrir que tenia una germana, no de sang, i que la Diana faria el que fos per unir la seva família. Un sopar familiar? Una trobada casual? En cap cas.
La Diana va pensar que la millor manera per recuperar ambdues relacions era inventar-se que s’estava morint. Un cop aquesta mentida va sortir a la llum, semblava que la seva trama estaria acabada i que per fi se n’aniria de viatge a Malàisia, per no tornar mai més. Abans, però, tenia un altre objectiu vital. Que l’Ivan i la Nina no es quedessin sols i es fessin costat quan ella marxés de Barcelona. Tots dos estaven ben farts dels jocs d’aquesta senyora que posa el nas allà on no toca tota l’estona, i per això els dos nous germans van inventar-se una suposada relació molt estreta per fer creure la Diana que eren amics. Els ha costat adoptar una porqueta en un santuari d’animals i fer veure que la seva relació era d’allò més certa, fins i tot en moments tan durs com els que viu ara l’Ivan. Amb el càncer de la Sílvia (Montse Germán), l’home ho està passant molt malament i la Nina s’ha oferit a treballar gratuïtament a la botiga d’antiguitats unes hores.
Veient que el seu pla havia funcionat, la Diana els ha dit que ja tenia els bitllets per marxar a Malàisia i que s’acomiadarien l’endemà. Una escena molt emotiva per tancar, pel que sembla definitivament, un personatge surrealista i esbojarrat que ha tornat boges totes les persones que s’han trobat amb ella.
Ara bé, quan la Diana ha desaparegut dins el taxi per anar-se’n a l’aeroport, la Nina guardava una sorpresa més. Ha estat fingint tota l’estona i, de fet, ha admès que no l’ajudarà a la botiga perquè tot ho havia orquestrat per enganyar la seva mare. La cara de l’Ivan és digna de museu perquè, en el fons, ell sentia que per fi havia trobat una germanastra de veritat. Tornarem a veure aquest parell en acció en algun moment o serà el final de la seva trama per sempre?
El Salva reacciona i accepta l’abús de poder que ha exercit contra l’Aina
L’altre comiat emotiu que hem viscut en aquest capítol ha estat el del Salva (Ernest Villegas). És difícil pensar que un home que sempre havia estat correcte, el defensor del poble i implicat per guanyar els casos més difícils, pogués transformar-se en un home així. El cas de l’abús que ha exercit contra l’Aina (Tai Fati) ja ha sortit completament a la llum i totes les persones del seu voltant s’estan allunyant d’ell. En un principi, el Salva va negar-hi fins a no poder més, però recapitulem la informació. El Salva va començar la temporada ben feliç com a nou professor del màster d’advocacia. Una gran responsabilitat que va començar a tornar-se quan va conèixer l’Aina, una alumna i fan seva declarada. Veient el potencial i sentint-se adulat per les atencions d’una estudiant model i amb molt coneixement, el Salva va mostrar una cara fins ara desconeguda.
Molt proper amb la noia, volent passar més temps amb ella fora del despatx, acostant-se massa i travessant una línia vermella fent-li un petó després d’una festa. En tot cas, la situació ha anat escalant i després de suspendre un dels treballs de l’Aina, la noia va decidir emprendre accions i compartir públicament el que havia passat amb un professor de la universitat, sense donar noms. Aviat la notícia es va escampar i el nom del Salva va convertir-se en el gran assenyalat. A partir d’aquí, l’home s’ha anat quedant sol, allunyat de la feina, dels amics de la colla i de la Marta (Sílvia Bel), que ha trencat amb ell després de sentir tot el que havia fet el seu xicot amb una alumna.
La situació és insostenible i després d’adonar-se del que ha fet, el Salva ha pres mesures. És conscient que l’Aina està pensant denunciar-lo i fins i tot la Marta s’ha ofert per ser testimoni en cas que ho necessiti. Ja era hora que el Salva reaccionés i fos conscient que l’abús de poder també és violència. En tot cas, ha decidit fer les coses bé, primer disculpant-se amb la Marta, però no ha servit per fer-la canviar d’opinió. La Marta ja no vol saber-ne res de l’home que ha ocupat el seu cor els últims mesos, i encara menys pensa en un futur amb ell quan les coses canviïn.
El Salva ha acceptat una plaça temporal en un bufet de Madrid i per les imatges del capítol, el seu adeu és immediat. Si el tornarem a veure a Com si fos ahir, això ara per ara encara és un misteri per resoldre. El que ha quedat molt clar és que la Marta no tolerarà aquestes actituds a prop i fins i tot després de rebre un paquet amb una corbata nova, que segurament era el regal del Nadal que volia fer-li al Salva, ha decidit llençar-lo a la brossa sense pensar-ho dos cops. És el final d’una parella que ha donat moments molt macos a la sèrie de TV3 i que ara, posa punt final a la seva història després d’una trama complicada i molt qüestionable.
Dos personatges que diuen adeu a Com si fos ahir abans de l’aturada temporal dels capítols per les vacances de Nadal, que comença després de l’últim episodi d’aquest divendres i que tornarà a partir del gener. Una dona histriònica amb idees boges i un home que ha sorprès tots els espectadors amb un gir de guió tèrbol.