Els dies previs a les festes de Nadal sempre són especials. Moltes famílies comencen a organitzar els àpats que prepararan, taules plenes de gent, dinars llarguíssims que fusionen la sobretaula amb el sopar i on els dolços, l’escudella i els plats més densos converteixen els dies festius en una sensació d’embaf constant. Els amics de la colla de Com si fos ahir també es preparen per a les festes de Nadal tot i que ara per ara, no tot va tan bé com voldrien.
Ara que ha sortit a la llum qui són els responsables de l’accident de la Gina (Meritxell Huertas), les hostilitats i el mal rotllo són constants entre el grup. El Miquel (Eduard Farelo) i el Jordi (Andrés Herrera) han intentat inculpar un pobre noi per no explicar que havien estat ells els dos ximplets que havien jugat amb una escopeta de balins i van acabar ferint la seva amiga. Mantenir tants dies la mentida ha provocat que hi hagi dos bàndols poques hores abans de la festa especials pels 55 anys que organitzen els amics del Reina Sibil·la. Sigui com sigui, ja feia dies que els espectadors esperaven el retorn d’alguns dels personatges fundacionals i per fi n’hem pogut revelar un.
La Sílvia rep un regal de Nadal abans
Es podria dir que és la temporada més dura que ha viscut la Sílvia (Montse Germán) a Com si fos ahir. Ha encadenat la infidelitat del Francesc (Eduard Buch) -després d’enganyar-la durant dies amb la seva ex i fer-la sentir boja per notar que les coses no estaven bé- amb els resultats del seu diagnòstic. La Sílvia té càncer del coll d’úter i viurà unes festes de Nadal molt dures. Tot i que s’està fent la forta i vol demostrar que tot anirà bé -és important tenir esperança-, els seus amics saben que no poden deixar-la sola. Necessita sentir-se acompanyada i la baralla que ha generat el descobriment de la colla sobre l’accident de la Gina posa en perill la celebració més esperada de l’any.
A més a més, el seu ex que ara ja sap que té càncer, va presentar-se a casa seva tot preocupat i amb cara de pena perquè per fi s’ha adonat que deixar-la en el seu pitjor moment no era la millor decisió. Mirant-ho així, potser continuar fugint de casa cada nit per anar al llit amb l’Ona (Carmela Poch) tampoc era la millor alternativa. En tot cas, la Sílvia acaba de descobrir una informació que serà molt important en els pròxims capítols, tot just abans de l’aturada temporal que farà la sèrie a partir d’aquest divendres per les vacances de Nadal i que tornarà a partir del gener.
Una sorpresa en el moment més necessari
A poc a poc tots els amics han anat descobrint que la Sílvia està malalta i tots reaccionen de la mateixa manera: volen que s’estiri al sofà i deixi de fer coses. Ella, però, s’hi nega completament i veient que tantes persones estan preocupades per ella, ha decidit fer alguna cosa al respecte. Vol celebrar un Nadal en pau i el primer pas és arreglar les coses amb el Francesc. Els últims cops que s’han trobat, la Sílvia s’ha deixat emportar per la ràbia i no ha volgut saber res del seu ex. Ara, ha decidit escriure un missatge conciliador per agrair-li la seva preocupació i desitjar-li bones festes.
En tot cas, la sorpresa se l’ha endut ella quan pocs segons després de clicar el botó d’enviar, algú ha picat a la porta. Qui podria ser? Els fans del Comsi l’esperaven per a la festa del grup que se celebrarà a finals de la setmana, però la Gemma (Àurea Márquez) ha aparegut per sorpresa en el moment més necessari. Totes dues millors amigues per fi s’han trobat després de mesos separades.
Què ha fet la Gemma tots aquests mesos?
Era una de les reincorporacions més esperades de la temporada i arriba tot just abans d’aquesta pausa temporal dels capítols, però que sabem de la Gemma després de tants mesos allunyada de la Barnateca? Recapitulem fins al final de la vuitena temporada de Com si fos ahir. La sòcia de la Barnateca va decidir celebrar una festa per compartir amb els amics la notícia que ella i el Toni (David Vert) tornaven a viure plegats. La parella havia decidit donar-se una segona oportunitat després de divorciar-se a l’inici de la temporada, però aviat s’acabaria la seva felicitat.
Algú recorda l’agressió que va patir el Toni petit (Oriol Cervera) després de sortir de festa amb el Karim (Moha Amazian)? El Toni va decidir actuar pel seu compte i buscar justícia contra l’agressor esperant-lo a la feina per atacar-lo amb un gat de cotxe. Quan la Gemma va descobrir el que havia passat, va tallar la reconciliació de soca-rel i per posar distància, va decidir anar-se’n a Buenos Aires amb el seu fill. Ara, la Gemma ha tornat a Barcelona en el moment més necessari per a la seva amiga, però serà només una visita puntual o per fi podrem veure-la regnant a la Barnateca i barallant-se amb la Cristina (Carlota Olcina) per controlar el negoci?