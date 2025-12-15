Nadal és una època de família, de diners i sobretaules eternes, menús ben carregats i panxes embafades després de tastar tots els àpats possibles. Ara bé, els espectadors de Com si fos ahir veuran com les seves sobretaules patiran un cert canvi a partir de la setmana vinent. La colla del Reina Sibil·la es retira uns dies per gaudir de les vacances de Nadal, però abans deixaran les trames ben candents abans d’acomiadar-se temporalment el pròxim divendres dia 19. Hi ha històries que cal explotar una mica més, però les relacions de parelles continuaran sent importants en els pròxims capítols, sobretot aquelles que tenen inseguretats i que les poden fer trontollar en qualsevol moment.
La relació de l’Ona i el Francesc viu una crisi
Acostumats a veure les crisis recurrents de la Noe (Elena Gadel) i el Miquel (Eduard Farelo), sobta trobar una nova parella que ha començat la seva relació fa res i ja passa per hores baixes. Els inicis del Francesc (Eduard Buch) i l’Ona (Carmela Poch) no han estat fàcils, tenint en compte que van decidir embolicar-se sense cap mena de preocupació per la Sílvia (Montse Germán), que viu el seu pitjor moment personal. Ja en tenia prou amb els problemes de salut -que han acabat en un diagnòstic de càncer- per a haver de portar unes banyes al cap durant dies perquè el seu xicot és un covard pocavergonya. En tot cas, ara que la notícia de la malaltia de la Sílvia campa lliure entre els amics de la colla, la relació del Francesc amb la seva ex de fa 25 anys també s’hi ha ressentit. Primer perquè l’Ona va assabentar-se’n per la Neus (Mercè Martínez) i va decidir callar perquè no la deixés per tornar amb la Sílvia. Si ha estat capaç de fer-ho un cop, realment creu que el Francesc no la deixaria?
Tampoc cal sentir molta pena per un home que, en el pitjor moment de la parella, va pensar que abandonar-la era l’opció correcta en lloc de comunicar-se com una persona adulta. Sigui com sigui, sembla que ara comença a penedir-se’n i això ha fet créixer les inseguretats de l’Ona. Després d’organitzar una cita doble amb el Toni (David Vert) i una amiga de l’Ona, s’ha viscut un moment de tensió molt incòmode. La dona ha decidit parlar de la seva exparella i la mala relació que té amb ell perquè creu que “no s’ha desenganxat d’ella”.
Això s’ho ha pres com una mena d’atac personal i el Francesc ha sortit a defensar aquesta forma d’actuar perquè s’hi sentia reflectit amb com ell se sent respecte a la Sílvia. Com ha acabat la conversa? Amb una picabaralla entre el Francesc i l’Ona perquè ell se’n volia anar a casa i no deixa de preocupar-se per la seva ex. El Francesc, tot ofès, li ha prohibit que parli de la Sílvia mai més. Si ja es barallen per aquests temes tan aviat, com aconseguiran construir una relació sòlida amb tot el que vindrà pel càncer de la dona?
Les pors del Miqui i els dubtes de la Neus
L’altra parella que comença a tremolar per culpa de les infidelitats la comparteix justament la germana del Francesc. La Neus i el Miqui (Adrià Collado) passen per una temporada complicada -quan han tingut una relació fàcil aquest parell?-, i els dubtes s’han colat per les escletxes. El fet que el Miqui se n’anés a treballar a Austràlia i l’inici de la feina de la Neus a l’assaig amb l’Andreu (Marc Cartes) han generat una mena de triangle que podria fer trontollar el seu matrimoni obert. Des d’un primer moment han deixat molt clar que es podien permetre aventures d’una nit fora de la parella sempre que això no afectés l’estabilitat familiar.
El problema arriba quan la Neus s’adona que els seus sentiments podrien anar més enllà d’una amistat amb drets. Bàsicament que s’havia penjat del seu company de feina i ara sentia por per com podria gestionar aquesta aventura. El Miqui ha estat preocupat per la bona amistat de la seva dona amb l’infermer, i la seva estratègia per no perdre-la ha trencat totes les oportunitats que tenia una nova parella per fer-se realitat. Anem per pams.
Resulta que l’assaig de la Neus va molt bé i han decidit oferir-li una posició a Alemanya amb bona part del seu equip per estar-s’hi un any investigant. El cas és que el Miqui ha de tornar a Austràlia i la Ruth (Carlota Keiko), la seva filla, hauria de quedar-se a càrrec d’algú. Podia semblar via lliure perquè la Neus i l’Andreu -si acaba viatjant amb ella- comencessin la seva història lluny de Barcelona, però les inseguretats del Miqui s’han fet presents. Com? Ha mirat els missatges del mòbil de la seva dona i ha trobat l’última conversa amb l’Andreu, en què li deia que havien de parlar.
Què ha fet ell? Per intentar que la Neus no perdi l’oportunitat de la feina i estar més a prop d’ella, ha demanat el trasllat de la feina per quedar-se a Barcelona amb la filla. No semblava gens contenta la Neus quan ha rebut la notícia i aviat ha parlat amb l’Andreu per posar punt final a la seva breu història. Com era d’esperar, ell ja estava del tot il·lusionat pensant que la Neus deixaria el matrimoni per imaginar un futur amb ell, però sembla que això haurà d’esperar perquè ella “vol centrar-se en el seu futur”. Potser ho podria haver pensat abans de prometre-li coses que no podia fer realitat? Serà el seu final o lluitarà una mica més? Caldrà veure quin paper juga el Miqui en tota aquesta trama.
Les inseguretats es veuen reflectides a través d’aquestes dues trames que porten els seus personatges a prendre decisions que afecten les relacions personals. Una parella amb uns inicis complicats i un matrimoni obert que comença a veure petites escletxes per on s’està colant un infermer enamorat de la seva cap.