Arriba una setmana molt tensa i especial a Com si fos ahir. La sèrie diària de TV3 es prepara per a una fornada de capítol que no deixarà ningú indiferent perquè les vacances de Nadal estan a punt d’arribar i les trames més potents deixaran els personatges molt preocupats. Retorns molt esperats després de mesos desapareguts, una operació que decidirà la vida d’una dona molt desafortunada i la resolució final sobre la paternitat d’un nen que ha creat el caos en una família. Aquestes són les pistes sense espòilers per a l’última setmana a Com si fos ahir abans de l’aturada per les vacances de Nadal.
El càncer de la Sílvia ocuparà bona part de la setmana
Tot just després de viure una jornada molt intensa a TV3 amb La Marató de 3Cat, dedicada enguany a la detecció i la investigació del càncer, aquesta malaltia serà una de les grans protagonistes de la setmana. La Sílvia (Montse Germán) viurà uns dies molt complicats després que la notícia de la seva malaltia es converteixi en el tema de conversa de la colla. Això també afectarà la relació de l’Ona (Carmela Poch) i el Francesc (Eduard Buch), que viuran amb angoixa la nova situació personal de la persona que han ferit. L’home acabarà penedit després d’haver abandonat la Sílvia per un rampell del passat? L’operació que ha d’enfrontar arribarà abans del que tothom pensava i quan aquesta informació arribi als membres de la colla, serà una bomba difícil de controlar.
Relacions obertes, matrimonis complicats i una decisió important
Serà una setmana de decisions. Decisions importants que posaran a prova matrimonis amb límits oberts. La Neus (Mercè Martínez) i l’Andreu (Marc Cartes) saben el que és caure en la temptació tot i tenir molt clar que el que estan fent no és correcte. La Neus i el Miqui (Adrià Collado) sempre han permès aventures fora del matrimoni sempre que això no trenqui l’estabilitat i la familia. L’arribada de l’infermer complica i confon els sentiments, però en els pròxims capítols veurem decisions complicades. S’acabarà la seva història d’amor fugaç? La Neus semblava disposada a deixar-ho tot per l’Andreu, però les coses estan a punt de canviar.
Una altra relació complicada la presenten el Ferni (Francesc Cuéllar) i la Naiara (Daniela Brown). Joves intensos i rebels que sovint només pensen en ells mateixos peti qui peti. Les seves famílies no estan d’acord amb la vida que porten ni amb la seva relació, molt qüestionada pel passat tèrbol del noi. En tot cas, el Ferni aconseguirà una petita victòria després de viure un moment íntim amb el Toni (David Vert), que els permetrà entendre les seves respectives postures i pensar en el benestar de la noia, que al final, és el més importa.
Les conseqüències de dos actes controvertits
Hi haurà dues trames cabdals que posaran el punt truculent a la darrera setmana de capítols abans de l’aturada per les vacances. Esperen menjar torrons i sopa de galets ben contents? Això no serà així perquè hi haurà un bon grup de personatges embolicats en trames explosives. D’una banda, hi ha el cas de l’abús del Salva (Ernest Villegas). Ara que l’Aina (Tai Fati) ha tret a la llum el vídeo en què denuncia públicament l’assetjament que ha patit per part del professor del màster, el Salva començarà a veure les conseqüències legals dels seus actes. Estarà més sol que mai ara que la Marta (Sílvia Bel) l’ha deixat i fins i tot els col·legues li giraran l’esquena. L’idíl·lic advocat jutjat per un acte repugnant? Caldrà esperar per saber què passarà amb aquest personatge que ha patit un canvi de 360 graus aquesta temporada.
L’altre gran conflicte que ha esclatat en aquest primer trimestre de la novena temporada del Comsi també estarà molt present. La Gina (Meritxell Huertas) per fi ha descobert qui són els culpables del seu accident. El Miquel (Eduard Farelo) i el Jordi (André Herrera) han intentat amagar aquesta mentida tant com han pogut, però ara que la veritat va per lliure, patiran moltíssim. Els amics de la colla també descobriran el que ha passat i això podria provocar una factura ara que s’acosta Nadal i l‘esperada celebració dels 55 anys.
Paternitat misteriosa i l’esperat embaràs d’una xef
Serà el moment de descobrir, per fi, qui és el pare biològic de l’Adrià? El que havia començat com una obsessió imparable del Quique (Biel Duran) ha anat fent-se una bola enorme que ha implicat moltes persones. La Cristina (Carlota Olcina) no s’ha comportat com tocava i les seves mentides han provocat que el Hugh, el seu amic britànic amb qui va tenir una aventura quan estava casada, reclami una prova de paternitat. La tensió es pot tallar amb un ganivet i sembla que aquesta setmana serà el moment clau per saber la veritat. Podran continuar amb la seva vida com si res?
La Itziar (Mar Ulldemolins) fa dies que esperar el resultat més esperat: està embarassada? La resposta que va rebre en el capítol de divendres era positiu, per tant, sembla que la xef del local de moda serà mare. Tothom es va sorprendre quan va explicar que volia ser portar una criatura al món tenint en compte les seves aventures boges, les nits de festa i l’historial de relacions tan fatídic que acumula. Després de recórrer a la inseminació, el seu cas podrà fer un altre gir en els pròxims capítols que ningú s’espera.
Aquestes són algunes de les pinzellades de les trames que marcaran l’última setmana de capítols de Com si fos ahir abans de l’aturada per les vacances de Nadal. El 19 de desembre els espectadors hauran d’estar molt atents per quedar-se amb els detalls i poder rumiar què passarà a partir del gener.