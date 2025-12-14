Llega una semana muy tensa y especial en Com si fos ahir. La serie diaria de TV3 se prepara para una tanda de capítulos que no dejará a nadie indiferente porque las vacaciones de Navidad están a punto de llegar y las tramas más potentes dejarán a los personajes muy preocupados. Retornos muy esperados después de meses desaparecidos, una operación que decidirá la vida de una mujer muy desafortunada y la resolución final sobre la paternidad de un niño que ha creado el caos en una familia. Estas son las pistas sin spoilers para la última semana en Com si fos ahir antes del parón por las vacaciones de Navidad.

El cáncer de Sílvia ocupará buena parte de la semana

Justo después de vivir una jornada muy intensa en TV3 con La Marató de 3Cat, dedicada este año a la detección y la investigación del cáncer, esta enfermedad será una de las grandes protagonistas de la semana. Sílvia (Montse Germán) vivirá unos días muy complicados después de que la noticia de su enfermedad se convierta en el tema de conversación del grupo. Esto también afectará la relación de Ona (Carmela Poch) y Francesc (Eduard Buch), que vivirán con angustia la nueva situación personal de la persona que han herido. ¿Acabará el hombre arrepentido después de haber abandonado a Sílvia por un arrebato del pasado? La operación a la que debe enfrentarse llegará antes de lo que todos pensaban y cuando esta información llegue a los miembros del grupo, será una bomba difícil de controlar.

La Sílvia ha rebut el diagnòstic més esperat de la temporada a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Relaciones abiertas, matrimonios complicados y una decisión importante

Será una semana de decisiones. Decisiones importantes que pondrán a prueba matrimonios con límites abiertos. Neus (Mercè Martínez) y Andreu (Marc Cartes) saben lo que es caer en la tentación a pesar de tener muy claro que lo que están haciendo no es correcto. Neus y Miqui (Adrià Collado) siempre han permitido aventuras fuera del matrimonio siempre que esto no rompa la estabilidad y la familia. La llegada del enfermero complica y confunde los sentimientos, pero en los próximos capítulos veremos decisiones complicadas. ¿Se acabará su historia de amor fugaz? Neus parecía dispuesta a dejarlo todo por Andreu, pero las cosas están a punto de cambiar.

La Neus i l’Andreu passen la nit junts a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

Otra relación complicada la presentan Ferni (Francesc Cuéllar) y Naiara (Daniela Brown). Jóvenes intensos y rebeldes que a menudo solo piensan en ellos mismos cueste lo que cueste. Sus familias no están de acuerdo con la vida que llevan ni con su relación, muy cuestionada por el turbio pasado del chico. En todo caso, Ferni conseguirá una pequeña victoria después de vivir un momento íntimo con Toni (David Vert), que les permitirá entender sus respectivas posturas y pensar en el bienestar de la chica, que al final, es lo más importante.

La Naiara intenta oficialitzar la relació amb el Ferni a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Las consecuencias de dos actos controvertidos

Habrá dos tramas fundamentales que pondrán el punto truculento a la última semana de capítulos antes del parón por las vacaciones. ¿Esperan comer turrones y sopa de galets bien contentos? Esto no será así porque habrá un buen grupo de personajes envueltos en tramas explosivas. Por un lado, está el caso del abuso de Salva (Ernest Villegas). Ahora que Aina (Tai Fati) ha sacado a la luz el vídeo en el que denuncia públicamente el acoso que ha sufrido por parte del profesor del máster, Salva comenzará a ver las consecuencias legales de sus actos. Estará más solo que nunca ahora que Marta (Sílvia Bel) lo ha dejado e incluso los colegas le darán la espalda. ¿El idílico abogado juzgado por un acto repugnante? Habrá que esperar para saber qué pasará con este personaje que ha experimentado un cambio de 360 grados esta temporada.

Com es defensarà el Salva a ‘Com si fos ahir’? | 3Cat.

El otro gran conflicto que ha estallado en este primer trimestre de la novena temporada del Comsi también estará muy presente. Gina (Meritxell Huertas) por fin ha descubierto quiénes son los culpables de su accidente. Miquel (Eduard Farelo) y Jordi (André Herrera) han intentado ocultar esta mentira tanto como han podido, pero ahora que la verdad va por libre, sufrirán muchísimo. Los amigos del grupo también descubrirán lo que ha pasado y esto podría provocar una fractura ahora que se acerca la Navidad y la esperada celebración de los 55 años.

Els quatre còmplices de l’accident de la Gina a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Paternidad misteriosa y el esperado embarazo de una chef

¿Será el momento de descubrir, por fin, quién es el padre biológico de Adrià? Lo que había comenzado como una obsesión imparable de Quique (Biel Duran) se ha convertido en una bola enorme que ha implicado a muchas personas. Cristina (Carlota Olcina) no se ha comportado como debía y sus mentiras han provocado que Hugh, su amigo británico con quien tuvo una aventura cuando estaba casada, reclame una prueba de paternidad. La tensión se puede cortar con un cuchillo y parece que esta semana será el momento clave para saber la verdad. ¿Podrán continuar con su vida como si nada?

El Quique i la Cristina continuen batallant per la paternitat de l’Adrià a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Itziar (Mar Ulldemolins) lleva días esperando el resultado más esperado: ¿está embarazada? La respuesta que recibió en el capítulo del viernes fue positiva, por lo tanto, parece que la chef del local de moda será madre. Todos se sorprendieron cuando explicó que quería traer una criatura al mundo teniendo en cuenta sus aventuras locas, las noches de fiesta y el historial de relaciones tan fatídico que acumula. Tras recurrir a la inseminación, su caso podrá dar otro giro en los próximos capítulos que nadie espera.

Les proves de la Itziar són positives a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Estas son algunas de las pinceladas de las tramas que marcarán la última semana de capítulos de Com si fos ahir antes del parón por las vacaciones de Navidad. El 19 de diciembre los espectadores deberán estar muy atentos para quedarse con los detalles y poder pensar qué pasará a partir de enero.