Las relaciones personales son uno de los leitmotivs de la vida y también un gran impulsor de las tramas de Com si fos ahir. ¿Qué sería de la ficción de TV3 si no fuera por los dramas amorosos de sus protagonistas? Rupturas, infidelidades, matrimonios, secretos, relaciones complicadas y mentiras, toda una mezcla que los guionistas van desglosando poco a poco para crear sus tramas. Si todos estuvieran siempre contentos y felices, ¿qué gracia tendría? Los creadores de las historias que salen en el Comsi no tienen vergüenza a la hora de tratar todo tipo de temas e incorporar conceptos actuales en un grupo de boomers que cada vez se adapta más a las novedades. Hay dos personajes que en esta novena temporada han decidido explorar su vida amorosa, pero ¿qué errores y aciertos han cometido?

Eva quiere dejar atrás su fatídico historial amoroso

Si hiciéramos un ranking de personajes que tienen muy mala suerte en el amor, el número 1 lo ocuparía Eva (Alícia González Láa). Su historial es fatídico y la octava temporada de la serie sufrió por culpa de un falso médico que casi la deja sin dedo. Después del verano decidió intentarlo de nuevo tras tantos meses sola. Primero con aplicaciones, luego citas a ciegas e incluso con algún cliente del gimnasio: todos los casos sin suerte. Ahora bien, todo cambiaría tras conocer a Sussy. Además de ser buena osteópata, esta mujer la introdujo en el mundo de los clubes nocturnos y los intercambios de pareja. Una forma de explorar la sexualidad e intentar buscar una nueva pareja sin compromisos ni presiones. ¿Qué podría salir mal?

Eva explora su sexualidad en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Aquí está el problema. Después de la primera fiesta, Eva conoció a Javi, un hombre con quien conectó mucho, demasiado incluso. Lo que no esperaba era al día siguiente encontrarse con él y Sussy y descubrir que estaban casados. Resulta que habían acordado ayudar a Eva en esta aventura para hacerla sentir cómoda con su primera experiencia dentro del club. Ahora bien, Javi parece que no tuvo suficiente con un día y trató de hacerse amigo de la trabajadora del gimnasio. Primero en una nueva fiesta ambos, luego quedar para desayunar y finalmente acabar en el piso de Eva para enrollarse sin que lo supiera Sussy.

El hombre con quien Eva se enrolló era el marido de Sussy | 3Cat.

Ella no se lo tomó nada bien y atacó a Eva por tomarse el mundo liberal haciendo lo que le da la gana. Quizás el problema también era que Javi pidió que no hablaran con su esposa y cuando Eva intentó hacer las cosas bien, se llevó un chasco que terminó con sus ganas de explorar esta sexualidad liberal y sin tabúes.

Sussy se disculpa con Eva en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Ahora que por fin estaba contenta y se sentía segura de sí misma, Eva ha vuelto a ponerse de mal humor con sus compañeros de trabajo. Solo necesitaba hablar las cosas con Sussy y recibir una disculpa porque quien había roto las normas y los límites de la relación abierta había sido Javi. Así pues, parece que Eva volverá a pasar por las fiestas del club con una temática de Navidad muy divertida. ¿Conocerá a su nuevo novio pronto? Con Eva cualquier cosa es posible.

Andreu se infiltra en un matrimonio y no quiere salir

Quien también ha entrado de rebote en el mundo de las relaciones con límites abiertos es Andreu (Marc Cartes). De hecho, su situación es un poco complicada. Nadie imaginaba que después de llevarse como el perro y el gato con Neus (Mercè Martínez) al inicio de la octava temporada, acabarían envueltos en una trama que aún dará mucho juego. El matrimonio de Neus y Miqui (Adrià Collado) no se encuentra en su mejor momento. Desde que él se fue a Australia, Neus ha tenido que soportar los problemas de su hija, los dramas del hermano y el regreso de Ona (Carmela Poch) que ha complicado aún más las relaciones familiares. Todo un buen problema que ha encontrado su vía de escape con Andreu. Ambos tenían mejor relación de lo que pensaban y después de resistirse mucho decidieron dar un paso más. Tenía que ser una noche de pasión y luego cada uno a su casa, pero parece que no quieren dejarlo estar aún.

Neus y Andreu podrían acabar muy juntos en ‘Com si fos ahir’? | 3Cat

En un primer momento, Neus quiso poner distancia porque Miqui y ella, a pesar de tener ciertos límites abiertos en cuanto a relaciones extramatrimoniales, no estaban dispuestos a cargarse a su familia por una aventura. El problema ha sido que ahora ella duda y cree que sería capaz de dejar a Miqui para estar con Andreu.

Neus y Andreu podrían intentar una relación en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Solo necesitaba una gota de esperanza para hacerse ilusiones con Neus. ¿Podría romper su matrimonio para tener una relación con el enfermero? Andreu sabe que está en un terreno peligroso y cuando Miqui descubra que sus sospechas sobre la amistad tan cercana entre su esposa y su compañero de trabajo son reales, todo podría estallar de la peor manera. Quizás sería mejor idea dejarlo estar antes de que sea demasiado tarde y Andreu acabe hecho un lío porque le han roto el corazón. Sea como sea, estas dos tramas proponen alternativas para vivir las relaciones en Com si fos ahir, con sus aciertos y errores.