¿Cómo se puede digerir una noticia complicada? Hay formas de ver el vaso, medio vacío o medio lleno, pero todo depende siempre de las ganas que tengas para enfrentarte a ello. En este primer trimestre de la novena temporada de Com si fos ahir, hay dos mujeres que se encuentran en dos puntos personales que están a punto de decidir sus vidas: una debe luchar contra una enfermedad durísima y la otra combate los miedos que conlleva convertirse en madre de una criatura. Estas son las opciones que abren los guionistas a la hora de reaccionar ante una noticia que cambiará sus vidas.

La Sílvia se hace fuerte

¿Quién le diría a Sílvia (Montse Germán) de la octava temporada que su vida estaba a punto de dar un giro de 180 grados? Después de verla en una etapa totalmente diferente de lo habitual, atreviéndose a romper las normas, enviarse mensajes picantes con el marido de su cuñada y meter la pata más de una vez, ahora debe luchar contra una enfermedad muy cruda. La mujer ha recibido el diagnóstico más esperado de la temporada: tiene cáncer. Sus síntomas no eran reacciones locas de una mujer exagerada con la menopausia, tal como quiso hacerle creer su ginecólogo. Había un problema real, que había que mirar con cuidado y detectarlo a tiempo, tal como ha sucedido. Esto no impide que ahora viva el peor momento de los últimos años, sobre todo ahora que Francesc (Eduard Buch) la ha abandonado para irse con Ona (Carmela Poch), su expareja que hacía 25 años que lo había dejado colgado. No es el momento idóneo para estar sola, aunque los amigos del grupo poco a poco van descubriendo qué pasa y se convertirán en sus grandes apoyos.

La Sílvia recibe el diagnóstico en ‘Com si fos ahir’: tiene cáncer | 3Cat.

Primero fue Marta (Sílvia Bel), que también vive un infierno personal. Después Andreu (Marc Cartes) se lo contó a Neus (Mercè Martínez) y de esta manera Ona descubrió la noticia que podría tambalear su nueva relación. ¿Su solución? Callar y hacer ver que no sabe nada, pero en Comsi los secretos no son eternos y el precio por mentir suele ser mucho peor que la sinceridad. En todo caso, Sílvia recibió la noticia como un jarro de agua fría, pero ha demostrado ser una persona muy fuerte y con esperanza. Aunque los amigos que saben la noticia la tratan como si fuera una persona débil y enferma, ella pone buena cara y no quiere que nadie la mire con cara de perro. En todo caso, su objetivo principal era que Francesc no supiera la verdad, pero parece que alguien se les ha adelantado.

Neus, Ona y Sílvia tenían claro que no querían contarlo, pero Ruth (Carlota Keiko) que de tonta no tiene un pelo, ha hablado con su tío sobre la situación de Sílvia y, sin querer, se le ha escapado que tiene cáncer. ¿Y qué ha hecho él? Presentarse con cara de pena en el piso de su ex para saber cómo estaba. No es él quien debería ir arrastrándose y dando lástima teniendo en cuenta que no lo pensó dos veces a la hora de traicionar a su pareja por una aventura del pasado.

Francesc descubre que Sílvia tiene cáncer en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Como era de esperar, Sílvia ha respondido con rabia y mucho orgullo, pero una vez se ha quedado sola, no ha podido evitar ponerse a llorar. La próxima semana será clave: las fiestas de Navidad se acercan, los amigos del grupo irán descubriendo la verdad y necesitará todo el apoyo del mundo para las pruebas que tendrá que superar muy pronto.

Sílvia sufre tras la visita de Francesc en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Las dudas y reacciones de Itziar ante el embarazo

El otro lado de la balanza lo ocupa Itziar (Mar Ulldemolins). La chef más destacada que llegó a la serie como un personaje problemático y endeudado, se ha convertido en uno de los imprescindibles de la Barnateca. De hecho, si no fuera por ella el local de Cristina (Carlota Olcina) sería aún más caótico. En todo caso, parece que después de una buena decepción amorosa y de buscar un sentido a la vida, ha decidido que quiere ser madre. Quizás no era la mejor opción para reconducirse, pero las ganas de formar una familia y no volver a sentirse sola han sido más fuertes.

Itziar se informa sobre el proceso de embarazo en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

En un principio mintió para conseguir un adelanto del sueldo en concepto de dentista, aunque lo que necesitaba era hacerse una inseminación. Desde entonces, los fans de la serie catalana la han visto sufrir y comerse la cabeza por si estaba tomando la decisión equivocada. Tampoco ayuda mucho que tu jefa se dedique a hacer videollamadas para remarcar lo caótica y desordenada que eres para traer una criatura al mundo.

En el capítulo de este viernes 12 de diciembre, los fans han podido descubrir los resultados más esperados. Su actitud, sin embargo, era muy sospechosa. ¿Por qué ignoraba el tema o no quería leer los resultados? ¿Tanto miedo siente por quedarse embarazada si realmente lo tenía muy claro? Su vida siempre ha girado alrededor de la fiesta, ser una cocinera de alta reputación y vivir al máximo sin preocuparse, pero quedarse embarazada es un cambio muy fuerte y hay que tener muy claras las prioridades. Después de ignorarlo más de una vez, Iván (Roger Coma) ha sido el afortunado que ha leído la noticia: las analíticas dan un resultado positivo y Itziar está embarazada. ¿Cómo se lo ha tomado? No ha querido que su mejor amigo la abrace y ha cogido el abrigo para salir de casa. ¿Por qué no se alegra?

Las pruebas de Itziar son positivas en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Dos reacciones ante noticias que pueden ser complicadas de digerir. La fuerza y la resistencia para luchar contra una enfermedad como el cáncer, y la apatía ante una noticia que debería ser recibida con alegría y felicidad. Ahora bien, estas tramas aún pueden avanzar un poco más antes de la pausa temporal de la serie por las vacaciones de Navidad.