Com es pot pair una notícia complicada? Hi ha formes de veure el got, mig buit o mig ple, però tot depèn sempre de les ganes que tinguis per enfrontar-t’hi. En aquest primer trimestre de la novena temporada de Com si fos ahir, hi ha dues dones que es troben en dos punts personals que estan a punt de decidir les seves vides: una ha de lluitar contra una malaltia duríssima i l’altra combat les pors que comporta convertir-se en mare d’una criatura. Aquestes són les opcions que obren els guionistes a l’hora de reaccionar davant una notícia que canviarà les seves vides.
La Sílvia fa el cor fort
Qui li diria a la Sílvia (Montse Germán) de la vuitena temporada que la seva vida estava a punt de fer un gir de 180 graus? Després de veure-la en una etapa totalment diferent de l’habitual, atrevint-se a trencar les normes, enviar-se missatges picants amb el marit de la seva cunyada i ficar la pot més d’un cop, ara ha de lluitar contra una malaltia molt crua. La dona ha rebut el diagnòstic més esperat de la temporada: té càncer. Els seus símptomes no eren reacciones boges d’una dona exagerada amb la menopausa, tal com va voler fer-li creure el seu ginecòleg. Hi havia un problema real, que calia mirar-se amb cura i detectar-lo a temps, tal com ha passat. Això no impedeix que ara visqui el pitjor moment dels últims anys, sobretot ara que el Francesc (Eduard Buch) l’ha abandonat per anar-se’n amb l’Ona (Carmela Poch), la seva exparella que feia 25 anys que l’havia deixat penjat. No és el moment idoni per estar sola, tot i que els amics de la colla a poc a poc van descobrint què passa i es convertiran en els seus grans suports.
Primer va ser la Marta (Sílvia Bel), que també viu un infern personal. Després l’Andreu (Marc Cartes) va explicar-ho a la Neus (Mercè Martínez) i d’aquesta manera l’Ona va descobrir la notícia que podria fer trontollar la seva nova relació. La seva solució? Callar i fer veure que no en sap res, però al Comsi els secrets no són eterns i el preu per mentir acostuma a ser molt pitjor que la sinceritat. En tot cas, la Sílvia va rebre la notícia com una gerra d’aigua freda, però ha demostrat ser una persona molt forta i amb esperança. Malgrat que els amics que saben la notícia la tracten com si fos una persona dèbil i malalta, ella posa bona cara i no vol que ningú la miri amb cara de gos. En tot cas, el seu objectiu principal era que el Francesc no sàpiga la veritat, però sembla que algú se’ls ha avançat.
La Neus, l’Ona i la Sílvia tenien clar que no volien explicar-ho, però la Ruth (Carlota Keiko) que de beneita no en té un pèl, ha parlat amb el seu tiet sobre la situació de la Sílvia i, sense voler, se li ha escapat que té càncer. I què ha fet ell? Presentar-se amb cara de pena al pis de la seva ex per saber com estava. No és ell qui hauria d’anar arrossegant-se i fent llastima tenint en compte que no va pensar-s’ho dos cops a l’hora de trair la seva parella per una aventura del passat.
Com era d’esperar, la Sílvia ha respost amb ràbia i molt d’orgull, però un cop s’ha quedat tota sola, no ha pogut evitar posar-se a plorar. La pròxima setmana serà clau: les festes de Nadal s’acosten, els amics de la colla aniran descobrint la veritat i necessitarà tot el suport del món per a les proves que haurà de superar ben aviat.
Els dubtes i les reaccions de la Itziar a l’embaràs
L’altre punt de la balança l’ocupa la Itziar (Mar Ulldemolins). La xef més destacada que va arribar a la sèrie com un personatge problemàtic i endeutat, s’ha convertit en un dels imprescindibles de la Barnateca. De fet, si no fos per ella el local de la Cristina (Carlota Olcina) seria encara més caòtic. En tot cas, sembla que després d’una bona decepció amorosa i de buscar un sentit a la vida, ha decidit que vol ser mare. Potser no era la millor opció per reconduir-se, però les ganes de formar una família i no tornar a sentir-se sola han estat més fortes.
En un principi va mentir per aconseguir un avançament del sou en concepte de dentista, tot i que el que necessitava era fer-se una inseminació. Des de llavors, els fans de la sèrie catalana l’han vist patir i menjar-se el cap per si estava prenent la decisió equivocada. Tampoc ajuda gaire que la teva cap es dediqui a fer videotrucades per remarcar com de caòtica i desordenada ets per portar una criatura al món.
En el capítol d’aquest divendres 12 de desembre, els fans han pogut descobrir els resultats més esperats. La seva actitud, però, era molt sospitosa. Per què ignorava el tema o no volia llegir els resultats? Tanta por sent per quedar-se embarassada si realment ho tenia molt clar? La seva vida sempre ha girat al voltant de la festa, ser una cuinera d’alta reputació i viure al màxim sense preocupar-se, però quedar-se embarassada és un canvi molt fort i cal tenir molt clares les prioritats. Després d’ignorar-ho més d’un cop, l’Ivan (Roger Coma) ha estat l’afortunat que ha llegit la notícia: les analítiques donen un resultat positiu i la Itziar està embarassada. Com s’ho ha pres? No ha volgut que el seu millor amic l’abraci i ha agafat l’abric per sortir de casa. Per què no s’alegra?
Dues reaccions davant notícies que poden ser complicades de digerir. La força i la residència per lluitar contra una malaltia com el càncer, i l’apatia davant una notícia que hauria de ser rebuda amb alegria i felicitat. Ara bé, aquestes trames encara poden avançar una mica més abans de l’aturada temporal de la sèrie per les vacances de Nadal.