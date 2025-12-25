Remenar la plataforma 3Cat és un bon exercici per descobrir joies audiovisuals que potser feia temps que no veies i que la plataforma en streaming de la televisió pública catalana. Un arxiu on s’acumulen els millors títols d’entreteniment que han passat per TV3 com les sèries de sobretaules més vistes: El cor de la ciutat, Nissaga de poder o La Riera. També hi ha espai per a les sitcoms, com Plats Bruts o l’estrena de la primera temporada de La casa nostra. Ara que arriba Nadal, 3Cat ha seleccionat una col·lecció de grans títols cinematogràfics que es poden veure aquests dies a la plataforma 3Cat.
10 pel·lícules que es poden veure aquest Nadal a la plataforma 3Cat
1. La jove Jane Austen. Jane Austen és una de les grans autores britàniques que ha escrit històries tan destacades com Pride & Prejudice. 3Cat recupera el títol La jove Jane Austen ara que fa 250 anys del seu naixement. El film, dirigit per Julian Jarrold, explica la història de l’escriptora i la seva relació amb el jove irlandès Tom Lefroy i és protagonitzada per Anne Hathaway i James McAvoy.
2. La Trena és una pel·lícula basada en el best-seller de l’escriptora, directora i actriu francesa Laetitia Colombani. L’obra de teatre basada en el llibre també ho està petant recentment a Barcelona amb la traducció i dramatúrgia de Cristina Genebat i Marta Marco, i dirigida per Clara Segura. El film explica tres històries de dones a l’Índia, el Canadà i Itàlia que aparentment no tenen res a veure les unes amb les altres, però que acabaran unides per un element comú.
3. La princesa promesa. Sota la direcció de Rob Reiner, Cary Elwes, Robin Wright, Mandy Patinkin i Chris Sarandon protagonitzen aquesta pel·lícula de l’any 1987 que explica una història de conte d’època després que un nen malalt rebi la visita del seu avi que insisteix a llegir-li un conte molt peculiar. Una aventura que l’acabarà portant a un món medieval amb tots els tòpics possibles.
4. L’avi de 100 anys que es va escapar de la finestra. Una aventura còmica d’un avi que es nega a deixar de viure i s’escapa de la seva residència el dia del seu 100 aniversari. Dirigit per Felix Herngren, el film és protagonitzat per Robert Gustafsson.
5. Societat negra. Un confident de la policia i un parell d’amics decideixen investigar els negocis fraudulents de la màfia xinesa de Barcelona i acaben ideant un pla molt arriscat que els portarà per mons molt tèrbols. Entre els seus interpretes es troben Alberto Jo Lee, Daniel Faraldo i Montse Germán, actriu de Com si fos ahir.
6. Una família de Tòquio és la guanyadora de l’Espiga d’Or a millor pel·lícula de la Seminci i explora, a través d’una comèdia, la vida d’un matrimoni que decideix passar uns dies amb els seus tres fills a Tòquio.
7. Un cel de plom, protagonitzada per l’actriu Nausicaa Bonnín, encarna la vida de la Neus Català, una jove republicana que intenta recuperar la seva vida després d’haver estat empresonada per l’exèrcit alemany i que lluita per mantenir la memòria alhora que rememora els fets viscuts i que van provocar el seu empresonament.
8. El ventre del mar, dirigida per Agustí Villaronga, estarà disponible a la plataforma fins al 28 de desembre, però abans, els espectadors podran gaudir d’aquesta història situada el juny de 1816 després que la Marina francesa embarqui davant les costes del Senegal i abandoni a la seva sort 147 homes en una embarcació precària.
9. 20.000 espècies d’abelles narra la història de la Cocó, una nena de vuit anys, trans, que intenta buscar la seva identitat en un món en què la família que l’envolta viu sense entendre la situació de la criatura i enfonsada en els seus propis problemes personals.
10. La part positiva de les coses és una comèdia romàntica protagonitzada per Bradley Cooper, Jennifer Lawrence i Robert De Niro dirigida per David. O Russel i basada en el llibre de Matthew Quick. Una parella amb problemes personals que aconsegueixen aprendre tots dos junts a recuperar la seva vida a través d’escenes que van del drama a l’humor.
Tot plegat, deu opcions de pel·lícules que estan disponibles a la plataforma 3Cat per a tots els públics i que es poden gaudir aquest Nadal en una tarda de sofà i manta.