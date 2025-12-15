El conegut director de cinema, Rob Reiner, i la seva dona, Michele Singer Reiner, han estat assassinats a punyalades a la seva casa de Brentwood (Los Angeles). Reiner, de 78 anys, ha dirigit, entre altres pel·lícules, This is Spinal Tap (1984), La princesa promesa (1987), Quan en Harry va trobar la Sally (1989) i Alguns homes bons (1992).
De moment, la policia no ha detingut a cap persona, però segons ha informat la revista People els agents haurien interrogat a un dels fills de la parella. Abans, un portaveu de la família, havia comunicat la mort de la parella. “Amb un dolor profund anunciem la mort de Michele i Rob Reiner. Estem desconsolats per aquesta pèrdua sobtada”.
“Pèrdua devastadora”, diu l’alcaldessa de Los Angeles
També s’ha referit a la mort de Reiner i de la seva dona l’alcaldessa de Los Angeles, Karen Bass. “És una pèrdua devastadora per a la nostra ciutat i el nostre país”. Bass ha afegit que les contribucions del cineasta “ressonen” al món de la cultura i de la societat nord-americana.
Els serveis d’emergència de Los Angeles han rebut un avís d’assistència mèdica a les 15.30 (hora de Los Angeles), però quan han arribat a la casa de Rob i Michele Reiner s’han trobat dues persones sense vida: un home de 78 anys i una dona de 68. Inicialment, no s’han facilitat les identitats dels dos morts, però mitjans locals han informat ràpidament que es tractava del director de cinema i la seva dona.
De la investigació, se n’ha fet càrrec la divisió de robatoris i homicidis de la policia de Los Angeles. En roda de premsa, el sotscap de la policia, Alan Hamilton, ha assegurat que parlaran amb tots els familiars per aclarir els fets.
A més de la seva llarga trajectòria com a cineasta, Reiner també va aparèixer a la sèrie Parenthood (Todo en familia), en la qual interpretava Mike Meathead Stivic.