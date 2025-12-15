El conocido director de cine, Rob Reiner, y su esposa, Michele Singer Reiner, han sido asesinados a puñaladas en su casa de Brentwood (Los Ángeles). Reiner, de 78 años, ha dirigido, entre otras películas, This is Spinal Tap (1984), La princesa prometida (1987), Cuando Harry encontró a Sally (1989) y Algunos hombres buenos (1992).

Por el momento, la policía no ha detenido a ninguna persona, pero según ha informado la revista People los agentes habrían interrogado a uno de los hijos de la pareja. Antes, un portavoz de la familia, había comunicado la muerte de la pareja. «Con un dolor profundo anunciamos la muerte de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta pérdida súbita».

«Pérdida devastadora», dice la alcaldesa de Los Ángeles

También se ha referido a la muerte de Reiner y de su esposa la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. «Es una pérdida devastadora para nuestra ciudad y nuestro país». Bass ha añadido que las contribuciones del cineasta «resuenan» en el mundo de la cultura y de la sociedad estadounidense.

Los servicios de emergencia de Los Ángeles recibieron un aviso de asistencia médica a las 15.30 (hora de Los Ángeles), pero cuando llegaron a la casa de Rob y Michele Reiner encontraron a dos personas sin vida: un hombre de 78 años y una mujer de 68. Inicialmente, no se facilitaron las identidades de los dos fallecidos, pero medios locales informaron rápidamente que se trataba del director de cine y su esposa.

De la investigación se ha hecho cargo la división de robos y homicidios de la policía de Los Ángeles. En rueda de prensa, el subjefe de la policía, Alan Hamilton, ha asegurado que hablarán con todos los familiares para aclarar los hechos.

Además de su larga trayectoria como cineasta, Reiner también apareció en la serie Parenthood (Todo en familia), en la cual interpretaba a Mike Meathead Stivic.