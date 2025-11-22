Remenar l’arxiu de la plataforma 3Cat és ben bé un exercici per posar en moviment la memòria i trobar cares curioses d’actors i actrius que han passat per diverses sèries o pel·lícules. Ben bé és com jugar a ‘Qui és qui‘ però amb la premissa d’identificar intèrprets en continguts molt diferents els uns amb els altres. La televisió pública catalana opta per confiar en el seu planter d’èxit i aconseguir que els espectadors els considerin un més de la família, com és el cas de la colla de Com si fos ahir. Amics boomers de l’institut que es retroben 25 anys més tard per culpa -o gràcies- al funeral d’un antic amic.
Un dels actors que fa nou anys que té un paper a la ficció catalana és el Marc Cartes. Un intèrpret molt versàtil si tenim en compte el seu historial a TV3, fent papers molt foscos com a Laberint d’ombres o un detectiu a KMM (Kubala, Moreno i Manchón). Ara bé, potser alguns espectadors també el recorden pel seu breu però hilarant paper a la sitcom estrella de la casa. Abans del llançament de La casa nostra, TV3 havia construït un imaginari inesborrable gràcies al David i el Lopes, dos companys de pis que van marcar més d’una generació a Plats Bruts. Quin paper feia l’actor i quina trama va fer-lo coincidir amb Mònica Glaenzel?
Quin paper feia Marc Cartes a ‘Plats Bruts’?
La comèdia de situació estrella de TV3 és una obra de Joel Joan, protagonitzada per ell mateix i Jordi Sánchez sota els papers de David i Lopes. Dos amics i companys de pis que vivien les situacions quotidianes més enrevessades i surrealistes amb els seus amics. En tot cas, cal viatjar fins al final de la cinquena temporada per trobar el paper que feia el Marc.
L’últim capítol de la cinquena temporada, titulat Tinc ritme, porta els protagonistes de Plats Bruts a gaudir d’un dia de vacances a la platja. Allà, el Lopes i el Ramon (Lluís Villanueva) hi van a treballar i l’Emma (Mònica Glaenzel) troba una idea de negoci que el portarà a conèixer un policia molt curiós.
Un especial musical en què l’Emma vol vendre cocos a preus desorbitats per estafar tots els turistes. La seva idea de negoci anava d’allò més bé, passejant per la sorra amb una cistella, fins que un guàrdia urbà l’intercepta per demanar-li el permís de venda ambulant.
Sota la gorra, unes ulleres de sol i una cabellera arriscada, es trobava l’Àngel Fontanilles i Cruïlles, interpretat per Marc Cartes. Un agent una mica babau que l’acaba detenint i que la deixa anar després de sentir la seva trista història de vida sobre els motius pels quals havia decidit robar. Ben bé com si fos una actuació digna de Mar i Cel, l’Àngel l’acaba perdonant i comença la seva història surrealista i divertidíssima.
Una ventafocs particular
La sisena temporada comença amb aquesta nova parella tan particular. L’Àngel, el guàrdia urbà de la platja, busca de manera desesperada l’Emma, com si fos una ventafocs particular. Vestit de punta en blanc, va anar casa per casa amb la xancleta que la noia va perdre per dir-li que l’estima.
Un personatge diferent del que interpreta a ‘Com si fos ahir’
Aquest guàrdia urbà tan divertit i desvergonyit que ha perdut el cap per l’Emma no hi té res a veure amb el paper que interpreta a Com si fos ahir. A la sèrie diària de TV3 que triomfa cada migdia es posa sota la pell de l’Andreu, un infermer molt romàntic força desafortunat en l’amor i que ara comença a establir una relació més enllà del límit professional amb la Neus (Mercè Martínez), la investigadora en cap d’un assaig per buscar fàrmacs contra l’Alzheimer.
L’Andreu és un dels membres fundacionals de la colla, si més no, va ser gràcies a ell que el grup va retrobar-se després de la mort del Ferran, el seu germà. Tot plegat, dos personatges molt diferents interpretats pel mateix actor, molt estimat pels espectadors de TV3.