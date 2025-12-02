Notícia bomba a Com si fos ahir. El sector interpretatiu a Catalunya va molt més enllà de la sèrie de sobretaula de TV3 i molts dels actors i actrius que han passat per aquesta ficció catalana que triomfa cada mes en els rànquings de continguts més vistos tenen projectes que alternen amb les trames del Comsi. Durant aquests últims anys els espectadors han viscut adeus molt emotius com el de la Cati (Olalla Moreno), que posava punt final a la seva aventura per anar-se’n a Nàpols amb el Salvatore (Enrico Ianniello), però aquesta temporada molts es preguntaven què havia passat amb dos dels personatges clau de la colla del Reina Sibil·la.
Nadal és un moment de retrobament, de tornar amb la família i de recuperar els mesos en què la feina i les responsabilitats sovint passen per davant. Els fans de la sèrie catalana, però, poden celebrar que ben aviat tornaran a veure en pantalla dos personatges que havien desaparegut des de la vuitena temporada.
Quins personatges de ‘Com si fos ahir’ tornen aquest Nadal?
Jaume Borja ha estat qui ha compartit aquesta notícia tan esperada pels fans de la ficció. La Gemma i el Litus tornen a casa aquest Nadal i ho faran en un moment en què els amics del grup necessiten una bona dosi de suport perquè la situació de les trames no pot ser més potent. Els personatges interpretats per l’Àurea Márquez i el Pepo Blasco respectivament preparen les maletes per tornar a la roda de les situacions més surrealistes i el dia a dia d’aquesta colla que viu la quotidianitat de manera molt intensa. Quan els podrem veure a TV3 un altre cop?
En el cas de la Gemma i tal com ha explicat la mateixa actriu a través del perfil d’Instagram del comunicador i expert en la sèrie, tornarà aquest Nadal “com els torrons”. Els missatges s’han omplert d’opinions dels fans d’aquest personatge tan quadriculat i amb un caràcter molt fort. Hi ha reaccions de tota mena, entre aquells que l’han trobat molt a faltar i d’altres que creuen que la vida a la Barnateca està molt bé sense una de les sòcies.
“Ara que la Barnateca estava tranquil·la torna la Gemma, espero que no trobi res malament perquè la Patri, la Cristina i la Itziar ho estan fent molt bé soles”, “Que bé que torni”, “Regal de Nadal, ganes de veure-la”, “La necessitem”, “Anirà molt bé per consolar i donar suport a la Sílvia perquè ara es trobarà sola!”, diuen alguns usuaris en el post.
Qui també torna en aquest final de trimestre és el Litus. Feia molt temps que els espectadors es preguntaven què havia passat amb el pare de l’Ismael (Jaume Solà) després que la vuitena temporada acabés sense tenir cap pista de les seves pròximes trames. Què ha estat fent el germà de la Marta (Sílvia Bel)?
“Molt aviat el tornareu a tenir per aquí”, indica Pepo Blasco en aquest vídeo que ha publicat Borja. Perquè si, el Litus també tornarà aquest Nadal a Barcelona després de molts mesos sense saber-ne res del personatge. I què ha estat fent? Tal com ell mateix explica, el Litus “ha estat treballant a la Vall d’Aran, molt enfeinat, però aviat el tornarem a tenir per la sèrie”. A més a més, ja hi ha una data concreta per al seu retorn: serà el pròxim 19 de desembre. Evidentment, les dates sempre poden ballar amunt i avall segons la disposició de la programació i els capítols, però el que és clar és que aquest Nadal els tindrem a tots dos pel Comsi.
Com van quedar les trames de la Gemma i el Litus?
Ara per ara, encara es desconeix quin paper jugaran en aquesta novena temporada, però com van quedar les seves trames abans de l’aturada per les vacances d’estiu? En el cas de la Gemma, el seu final el mes de juliol no va ser gens fàcil. Quan per fi havia recuperat la relació amb el Toni (David Vert) després de divorci, va rebre la pitjor notícia. La colla havia decidit celebrar una festa a la Barnateca per anunciar que tornaven a viure junts a Sant Cugat, però mentre la Gemma no podia parar de somriure, el Toni patia els remordiments de l’agressió a l’Hugo, el culpable de l’apunyalament al Toni petit.
Quan l’home va confessar-ho tot a la seva parella, la Gemma el va deixar ben parat: “Tinc la sensació que no et conec i que no et coneixeré mai“. Dit i fet, després de trencar la relació -un cop més- la Gemma va deixar la Barnateca en mans de la Cristina, la Patri i la Itziar i ella se’n va anar a Buenos Aires. Ara, però, Nadal la portarà cap a casa per retrobar-se amb els amics i sobretot amb el Toni. Com serà la rebuda? Hi haurà pau entre tots dos? Com ho farà per ajudar la Sílvia (Montse Germán) en el seu pitjor moment?
L’adeu de l’Ismael i els nous horitzons del Litus
En el cas del Litus, qualsevol opció és possible. El seu final de temporada va estar marcat per l’adeu de l’Ismael. El seu fill va fer 18 anys i va decidir que volia deixar d’estudiar per veure món, una decisió difícil d’acceptar pel pare de la criatura, que va veure com el seu nen es feia gran. Ell va quedar-se a Barcelona sense cap trama fixa i aquest Nadal serà el moment perfecte per saber què han pensat els guionistes per a ell. Ara per ara, només queda començar el compte enrere per a les novetats que portaran aquests dos personatges tan estimats.