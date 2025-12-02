Qui diu que els inicis poden ser fàcils? Començar una relació sempre costa una mica i té cert punt de dificultat si hi sumes la pressió exterior, el passat, les experiències anteriors o les inseguretats. En el cas de dues noves parelles de Com si fos ahir, alguns personatges s’han mostrat força incòmodes per les dues relacions que s’acaben de formar aquesta temporada i que semblen disposades a complicar encara més les trames de la ficció catalana que s’emet a TV3.
Una parella de joves que vol trencar amb les imposicions familiars i dos boomers que creuen que destrossar una vida aliena va la pena per recuperar un amor acabat fa un quart de segle han portat els guionistes cap a dues trames que donaran molt joc les pròximes setmanes.
L’Ona i el Francesc, el desig d’un passat conjunt que ara trontolla
Ha picat molta pedra per aconseguir-ho. L’Ona (Carmela Poch) no s’ha estat quieta fins que ha collit el fruit que tant esperava des de feia setmanes. Tornar a Barcelona, ser la professora de tenis de la Ruth (Carlota Keiko), insistir per trobar-se amb el Francesc (Eduard Buch) quan ell des d’un bon principi no volia parlar amb ella -un esforç pèssim tenint en compte que li és igual destrossar una vida-, tot per complir l’objecte. El Francesc ha enganyat la Sílvia (Montse Germán) en el seu pitjor moment, quan està a punt de descobrir quina malaltia l’afecta i perquè té tants problemes des de fa mesos. Trobar-se’ls menjant-se la boca al mig del carrer no és la millor opció, però a més a més que tinguin la poca vergonya de formalitzar la relació poques hores després i actuar amb naturalitat esperant que tothom els feliciti és més aviat fastigós.
Com era d’esperar, bona part de la colla ha mostrat el seu suport a la Sílvia, fent-li costat i molt pendents d’ella. Per la seva banda, el Francesc ha començat a fer la seva vida de parella amb l’Ona, dinant amb el Toni (David Vert) i fent patxoca de ser el gran infidel de la temporada, com si fos alguna cosa per sentir-se’n orgullós. Totes aquestes decisions, a més a més que l’Ona proposi que se’n vagi a viure amb ella han fet enfadar una dona amb molt de caràcter. La Neus (Mercè Martínez) sap el que és sentir-se traïda i si ja feia temps que no podia ni veure l’Ona, tot el que ha passat en els últims dies han tornat a mostrar la seva cara més furiosa. Tal com va fer quan va descobrir que la Sílvia se n’havia anat al llit amb el Miqui (Adrià Collado), el seu marit, -tot i que ara semblen les millors amigues del món-, va decidir confrontar la nova xicota del seu germà. Com? A les pistes de tenis, atacant-la amb pilotes perquè surti corrents.
Potser algú havia de dir-li a l’Ona que presumir de ser la dona que ha provocat que la Sílvia no pugui ni sortir del llit per culpa de la pena no és una bona carta de presentació. Tot plegat ha desembocat en una mena de trifulga familiar en què l’Ona ha anat corrent a plorar el que havia passat amb la Neus i amenaçant que deixaria d’entrenar la Ruth si el Francesc no hi feia costat i aconseguia una disculpa de la seva germana.
Al final, tots dos germans s’han discutit per una situació molt clara: ha destrossat la vida a la Sílvia en el seu pitjor moment personal, ho ha fet mentint, amagant que se n’anava a casa de l’Ona i un cop descoberta la traïció, ocupar els seus espais com si res. Per tal d’aconseguir que la neboda del Francesc no surti perjudicada i que l’Ona no la denunciï per “agressió”, la família ha mantingut una reunió d’allò més incòmoda perquè la Neus parli amb l’Ona, cosa que ha acabat fent i l’Ona s’ho ha pres com una bandera blanca per tornar a ser amigues. Quan entendrà que la Neus està del costat de la Sílvia i que no aconseguirà quedar-se amb tot allò que vol per fer una nena petita?
Tots els passos per fer enfadar un pare i un germà
En un altre cantó està la relació de dos joves que han decidit anar a contracorrent, o més ben dit, contra un pare i un germà. La Naiara (Daniela Brown) va començar la temporada del Comsi ben tranquil·la, allunyada de les seves investigacions, fora del món tèrbol del Ferni (Francesc Cuéllar) i en una relació feliç i serena amb el Karim (Moha Amazian). El que la jove no sabia era que hi hauria la possibilitat de tornar a veure el Ferni en una etapa vital completament allunyada dels negocis il·legals. Amb la intenció de recuperar la seva vida i la Naiara, el Ferni va arribar a Barcelona completament canviat, buscant l’oportunitat de començar de zero amb la noia, que encara no havia superat la seva història.
El que passa sempre a Com si fos ahir és que les coses es compliquen quan ningú ho espera i en el cas del Ferni, va decidir que faria un parell d’entregues de droga per aconseguir pagar el lloguer. El resultat de tot plegat? La Griselda va patir un brot psicòtic per culpa d’haver robat el carregament que portava a la furgoneta, el Toni petit (Oriol Cervera) va denunciar-lo i la Naiara gairebé l’envia a pastar fang un altre cop.
El Ferni, però, ha estat honest malgrat que la seva justificació és força qüestionable i la Naiara ha decidit fer oficial la relació amb el noi tot i tenir el seu entorn en contra. Primer va fer fora el seu germà del pis per haver denunciat el Ferni i ara el seu pare l’ha tractat com una nena petita i l’ha acusat d’estar fent les coses malament com sempre. Precisament el Toni no és un exemple de bon comportament tenint en compte que gairebé es carrega un noi amb un gat de cotxe per un rampell de ràbia. Sigui com sigui, aquesta relació continua estant molt qüestionada i sembla que la jove Mossa d’Esquadra haurà de continuar lluitant perquè l’acceptin.
Dos exemples de relacions que aquesta temporada estan desestabilitzant les famílies i incomodant més d’un personatge de la sèrie diària de TV3.