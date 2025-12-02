¿Quién dice que los comienzos pueden ser fáciles? Empezar una relación siempre cuesta un poco y tiene cierto grado de dificultad si le sumas la presión exterior, el pasado, las experiencias anteriores o las inseguridades. En el caso de dos nuevas parejas de Com si fos ahir, algunos personajes se han mostrado bastante incómodos por las dos relaciones que se acaban de formar esta temporada y que parecen dispuestas a complicar aún más las tramas de la ficción catalana que se emite en TV3.

Una pareja de jóvenes que quiere romper con las imposiciones familiares y dos boomers que creen que destrozar una vida ajena vale la pena para recuperar un amor terminado hace un cuarto de siglo han llevado a los guionistas hacia dos tramas que darán mucho juego en las próximas semanas.

L’Ona y Francesc, el deseo de un pasado conjunto que ahora tambalea

Ha picado mucha piedra para lograrlo. L’Ona (Carmela Poch) no se ha quedado quieta hasta que ha recolectado el fruto que tanto esperaba desde hacía semanas. Volver a Barcelona, ser la profesora de tenis de Ruth (Carlota Keiko), insistir para encontrarse con Francesc (Eduard Buch) cuando él desde un principio no quería hablar con ella -un esfuerzo pésimo teniendo en cuenta que le da igual destrozar una vida-, todo para cumplir el objetivo. Francesc ha engañado a Sílvia (Montse Germán) en su peor momento, cuando está a punto de descubrir qué enfermedad le afecta y por qué tiene tantos problemas desde hace meses. Encontrárselos besándose en medio de la calle no es la mejor opción, pero además que tengan la poca vergüenza de formalizar la relación pocas horas después y actuar con naturalidad esperando que todos los feliciten es más bien repugnante.

La Sílvia enxampa l’Ona i el Francesc en directe | 3Cat

Como era de esperar, buena parte del grupo ha mostrado su apoyo a Sílvia, apoyándola y muy pendientes de ella. Por su parte, Francesc ha empezado a hacer su vida de pareja con L’Ona, almorzando con Toni (David Vert) y presumiendo de ser el gran infiel de la temporada, como si fuera algo de lo que sentirse orgulloso. Todas estas decisiones, además de que L’Ona proponga que se vaya a vivir con ella han enfurecido a una mujer con mucho carácter. Neus (Mercè Martínez) sabe lo que es sentirse traicionada y si ya hace tiempo que no podía ni ver a L’Ona, todo lo que ha pasado en los últimos días ha vuelto a mostrar su cara más furiosa. Tal como hizo cuando descubrió que Sílvia se había ido a la cama con Miqui (Adrià Collado), su marido, -aunque ahora parecen las mejores amigas del mundo-, decidió confrontar a la nueva novia de su hermano. ¿Cómo? En las pistas de tenis, atacándola con pelotas para que salga corriendo.

La Neus ataca l’Ona amb pilotes de tenis a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Quizás alguien debería decirle a L’Ona que presumir de ser la mujer que ha provocado que Sílvia no pueda ni salir de la cama debido a la pena no es una buena carta de presentación. Todo esto ha desembocado en una especie de trifulca familiar en la que L’Ona ha ido corriendo a llorar lo que había pasado con Neus y amenazando con dejar de entrenar a Ruth si Francesc no le apoyaba y conseguía una disculpa de su hermana.

L’Ona busca el suport del Francesc després de l’atac de l’Ona a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

Al final, ambos hermanos se han discutido por una situación muy clara: ha destrozado la vida a Sílvia en su peor momento personal, lo ha hecho mintiendo, ocultando que se iba a casa de L’Ona y una vez descubierta la traición, ocupar sus espacios como si nada. Para conseguir que la sobrina de Francesc no salga perjudicada y que L’Ona no la denuncie por «agresión», la familia ha mantenido una reunión de lo más incómoda para que Neus hable con L’Ona, lo que ha terminado haciendo y L’Ona lo ha tomado como una bandera blanca para volver a ser amigas. ¿Cuándo entenderá que Neus está del lado de Sílvia y que no logrará quedarse con todo lo que quiere para hacer de niña pequeña?

L’Ona amenaça el Francesc per aconseguir una disculpa de la Neus a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Todos los pasos para enfadar a un padre y un hermano

En otro lado está la relación de dos jóvenes que han decidido ir a contracorriente, o mejor dicho, contra un padre y un hermano. Naiara (Daniela Brown) comenzó la temporada de Comsi muy tranquila, alejada de sus investigaciones, fuera del mundo turbio de Ferni (Francesc Cuéllar) y en una relación feliz y serena con Karim (Moha Amazian). Lo que la joven no sabía era que habría la posibilidad de volver a ver a Ferni en una etapa vital completamente alejada de los negocios ilegales. Con la intención de recuperar su vida y a Naiara, Ferni llegó a Barcelona completamente cambiado, buscando la oportunidad de empezar de cero con la chica, que aún no había superado su historia.

El Ferni ha recuperat la relació amb la Naiara a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Lo que siempre pasa en Com si fos ahir es que las cosas se complican cuando nadie lo espera y en el caso de Ferni, decidió que haría un par de entregas de droga para conseguir pagar el alquiler. ¿El resultado de todo esto? Griselda sufrió un brote psicótico debido a haber robado la carga que llevaba en la furgoneta, Toni pequeño (Oriol Cervera) lo denunció y Naiara casi lo manda a paseo de nuevo.

El Toni està en contra de la relació del Ferni i la Naiara a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Ferni, sin embargo, ha sido honesto aunque su justificación es bastante cuestionable y Naiara ha decidido hacer oficial la relación con el chico a pesar de tener su entorno en contra. Primero echó a su hermano del piso por haber denunciado a Ferni y ahora su padre la ha tratado como a una niña pequeña y la ha acusado de estar haciendo las cosas mal como siempre. Precisamente Toni no es un ejemplo de buen comportamiento teniendo en cuenta que casi mata a un chico con un gato de coche por un arrebato de rabia. Sea como sea, esta relación sigue estando muy cuestionada y parece que la joven Mosso d’Esquadra tendrá que seguir luchando para que la acepten.

El Toni està en contra de la relació del Ferni i la Naiara a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

Dos ejemplos de relaciones que esta temporada están desestabilizando a las familias e incomodando a más de un personaje de la serie diaria de TV3.