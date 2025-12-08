Una semana corta pero intensa. Así se podría definir la tanda de capítulos que llegan a Com si fos ahir. Será una semana más corta de lo habitual porque el festivo del lunes 8 de marzo reducirá las emisiones a solo cuatro episodios, pero que nadie se preocupe porque los guionistas harán sufrir a los protagonistas y a los espectadores con unas tramas muy crudas para los amigos del grupo. El caso de abuso de Salva (Ernest Villegas), el cáncer de Sílvia (Montse Germán) o la futura maternidad de Itziar (Mar Ulldemolins) son algunos de los temas que provocarán que los fans de la serie de TV3 se enganchen a la pantalla.

Salva podría ver su carrera pendiendo de un hilo

Será una semana muy dura para Salva, que sufrirá las consecuencias de su abuso. Consecuencias que serán devastadoras después de haberse extralimitado con Aina (Tai Fati). Su alumna estrella ha decidido romper el silencio después del beso que le dio Salva dentro de su coche la noche de la fiesta con los abogados. Él la acusó de hacer la pintada que decía «abusador» en su coche y la trató de loca por tomarse mal que su profesor del máster haya intentado líarse con ella después de ser amable y mostrarse agradecida por su ayuda. Intentar esconder los trapos sucios en Com si fos ahir no siempre es posible y ahora sufrirá de verdad. Después de querer convencer a Marta (Sílvia Bel) de que no había nada entre ellos y que, de hecho, había sido Aina quien le había dado un beso en la fiesta, ¿cómo se lo tomará la mujer? Hace días que está mucho más suspicaz y no quiere hablar con Salva, pero cuando sepa la verdad, ¿qué hará? ¿Lo defenderá?

El Salva ha rebut una pintada al cotxe a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

La trama del accidente de Gina dará un giro inesperado

El trío formado por Miquel (Eduard Farelo), Empar (Rosa Boladeras) y Jordi (Andrés Herrera) puede ir preparándose para un giro inesperado en la trama del accidente de Gina (Meritxell Huertas). Su juego para eludir las consecuencias y cargarle el muerto a un joven que a menudo sale a jugar con escopetas de balines por el bosque podría cambiar de un día para otro. La semana anterior, Gina recibió un mensaje anónimo por debajo de la puerta -que Jordi intentó esconder- y que ella reconstruyó como si se tratara de un capítulo de Crims. El papel decía: «Tim es inocente, él no disparó. Yo sé lo que pasó de verdad». Los más avispados saben que la emisora de la carta era Empar, que ya ha tenido suficiente de mentir y quiere solucionarlo todo. La amenaza de Jordi de revelar que podrían haber hecho trampas con el concurso público los tiene a todos con el corazón en un puño, pero ¿qué hará la mujer con el mensaje? Es evidente que hay cosas que están a punto de cambiar, y no será bueno para nadie.

La Gina troba un missatge anònim a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Relaciones complicadas y una familia en contra

En este final de trimestre de Com si fos ahir hay parejas que están incomodando muchísimo a los personajes. Por un lado, la aventura de Neus (Mercè Martínez) y Andreu (Marc Cartes) podría destrozar el matrimonio que la mujer tiene con Miqui (Adrià Collado). Aunque siempre han presumido de ser muy liberales y aceptar aventuras sexuales fuera de la relación, siempre que mantengan cierta estabilidad, podría tambalearse con esta nueva relación. Ambos saben que lo que están haciendo no está bien, porque no es solo líarse y ya, sino que hay sentimientos de por medio.

La Neus i l’Andreu passen la nit junts a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

Quien también tiene un buen problema con los matrimonios liberales es Eva (Alícia González Láa). La trabajadora del gimnasio por fin se ha atrevido a explorar su sexualidad después de intentar de todo para conseguir un nuevo novio. Su historial es deplorable: mentirosos, farsantes, un médico falso, un poeta iluminado y un hombre dependiente y pesado son algunos de sus últimos exs. Esta novena temporada ha intentado encontrar el amor con las aplicaciones de citas, pero tampoco ha encontrado la clave del éxito, hasta que conoció a Sussy. Su osteópata la introdujo en el mundo de los clubes nocturnos y los intercambios de pareja, y parece que hizo muy buen vínculo con Javi, su marido. Aunque no suponía un problema para Sussy que se liaran en el club, sus quedadas posteriores -que Javi ha ocultado a su mujer-, han acabado explotándole en la cara. Sussy la ha acusado de saltarse todos los límites, de tirarse a su marido y de ser igual de culpable que Javi. ¿Qué hará a partir de ahora? ¿Volverá a los hábitos anteriores?

L’Eva experimenta amb la seva sexualitat a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Los jóvenes también tienen problemas amorosos, aunque de manera indirecta. Ferni (Francesc Cuéllar) y Naiara (Daniela Brown) están más felices que nunca. Después de muchas idas y venidas, por fin han decidido oficializar la relación, pero esto no convence nada a la familia de la chica, que creen que una vez más está tomando decisiones de manera precipitada. Su historia de amor no será sencilla teniendo a la familia en contra, ¿pero lo podrán resolver?

El Ferni ha recuperat la relació amb la Naiara a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

La enfermedad de Sílvia

Ha sido una de las grandes bombas de la temporada. ¿Cuándo podrá estar tranquila Sílvia? Ya tenía suficiente con la traición de Francesc (Eduard Buch) que la ha dejado tirada para recuperar la relación con Ona (Carmela Poch), una mujer que es incapaz de superar el pasado y que le da igual manipular para conseguir lo que quiere. Ahora, además, tiene que luchar contra el diagnóstico que ha recibido: tiene cáncer de útero. Esta enfermedad tan dura vuelve una vez más a Com si fos ahir y en los próximos capítulos los amigos del grupo irán descubriendo que su amiga está enferma. Evidentemente, esto les preocupará mucho, pero ¿cómo se lo explicará a Francesc? Parece que Ona se interpondrá, pero Neus tal vez intenta meter mano. Todo será complicado de gestionar.

La Sílvia ha rebut el diagnòstic més esperat de la temporada a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Dos caras de la maternidad y la paternidad

La maternidad continuará presente esta semana en Com si fos ahir. Por un lado, sabremos si Itziar por fin está embarazada después de someterse al proceso de inseminación. Por otro lado, Quique (Biel Duran) sigue con la mosca detrás de la oreja ahora que Hugh ha aparecido reclamando una prueba de paternidad para saber si Adrià es hijo suyo o no. Las mentiras de Cristina (Carlota Olcina) han crispado el ambiente familiar y la convivencia será complicada. ¿Hugh se saldrá con la suya?

El Hugh arriba a Barcelona i desestabilitza la pau del Quique a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Solo son unas pinceladas de algunas tramas que marcarán la semana de los personajes de la serie. Una semana que comenzará con nuevos capítulos el próximo martes día 9 en la cuenta atrás hacia Navidad.