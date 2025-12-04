Visitar al médico no es la actividad más divertida del mundo. Seguramente en una lista de opciones no estaría en la primera posición de cosas que querrías hacer un viernes por la tarde después de salir del trabajo. En Com si fos ahir hay un personaje que lleva meses haciendo visitas recurrentes después de desmayarse en medio del bar con todos los amigos del instituto como espectadores. Descubrir que Francesc (Eduard Buch) le había sido infiel no es la mejor noticia del mundo teniendo en cuenta que se está convirtiendo en la protagonista de todas las desgracias de la octava temporada. Ahora bien, los fans de la serie de TV3 tenían la mosca detrás de la oreja desde hacía semanas: ¿por qué Sílvia (Montse Germán) está enferma? Los guionistas han esperado el momento concreto para hacer estallar una bomba que lo cambiará todo a partir de ahora. Por fin hay diagnóstico para Sílvia y el resultado ha sido el peor que podía recibir.

El ranking de personajes desafortunados lo lidera Sílvia

¿Se puede tener más mala suerte? Si alguien le pregunta a Sílvia esta Navidad qué se lleva del 2025 probablemente se dará un buen atracón de llorar. Ella que venía de las vacaciones de verano toda sonriente porque había disfrutado de un viaje romántico con Francesc por Italia, ha comenzado a encadenar desgracias una tras otra hasta saber que tendrá que luchar contra una enfermedad muy dura los próximos meses, pero vamos por partes.

La mujer sufrió un robo en el piso, justo después de padecer un desmayo en medio del Flora cuando estaba con los amigos del grupo. Dolores de cabeza, vómitos, náuseas, dolor al mantener relaciones, sangrados vaginales sin control… Un primer diagnóstico de un doctor con pocas ganas de observar bien a su paciente dictó sentencia: eran los síntomas de la menopausia. Sílvia no se quedó tranquila y decidió ir un poco más allá, buscando algún contacto de una ginecóloga para conseguir cita antes.

La Sílvia ha estat molt preocupada per la seva salut a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

Todo este sufrimiento y la angustia que la han acompañado por no saber qué le pasaba se ha mezclado con el miedo de sentirse inferior y no ser lo suficientemente buena pareja para Francesc. Su novio, con la cara de pena que lo caracteriza, se lo estaba pasando en grande con su ex porque seguramente para ella era más importante liarse con Ona (Carmela Poch) que estar pendiente de la pareja que pasaba las noches tirada en el sofá y agotada. Los espectadores han tenido que esperar para poder saber el diagnóstico más esperado de la temporada, justo cuando hacía pocos días que Sílvia había descubierto la aventura de Francesc.

La Sílvia descobrirà el diagnòstic de la malaltia a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

El resultado del diagnóstico más esperado de la temporada

Ahora, todavía triste y enfadada por la traición de su novio, ha recibido un mensaje de la citología que le practicaron hace unos días -justo el día que los sorprendió besándose en la calle-. El hecho de querer citarla tan rápido para compartir con ella los resultados ha hecho saltar todas las alarmas porque el resultado es grave: han encontrado células cancerosas en el cuello del útero, es decir, que Sílvia tiene cáncer. El causante habría sido una infección del virus del papiloma, que puede haber estado dormido los últimos años y que ahora se ha manifestado.

La Sílvia rep el diagnòstic a ‘Com si fos ahir’: té càncer | 3Cat.

Sea como sea, la doctora ha intentado explicarles todos los pasos que deberán seguir a partir de ahora, como que es un cáncer «poco rápido» y «poco reproducible» y que han detectado temprano, por lo tanto, podrán someterla a una intervención para limpiar. Llegan meses muy duros para Sílvia que pasará una de sus Navidades más complicadas. ¿Cómo luchará con esta enfermedad ahora que Francesc la ha abandonado? ¿Lo explicará sola a los amigos del grupo o intentará ser valiente para no hacerlos sufrir?

El cáncer regresa a ‘Com si fos ahir’

Justamente cuando La Marató de 3Cat dedica su programa solidario de este año a la investigación y la investigación del cáncer -en una gala que se emitirá el próximo 14 de diciembre-, la enfermedad regresa a Com si fos ahir. Sílvia no es el primer personaje que padece cáncer en la ficción diaria de TV3. Unas temporadas atrás, Naiara (Daniela Brown) también sufrió esta enfermedad que afecta a muchísimas personas en todo el mundo.

La Naiara també va patir càncer a la cinquena temporada de ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

La joven había decidido en un principio seguir un tratamiento alternativo, pero con el apoyo de su familia y los amigos, decidió aceptar el tratamiento en el hospital para pasar este duro proceso que le había tocado vivir tan joven. Veremos cómo lo hace Sílvia en este momento personal tan vulnerable que tiene que vivir justo cuando se acercan fechas tan señaladas en el calendario.