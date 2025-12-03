¿Está de moda ser infiel? Es una pregunta que quizás se hagan los espectadores habituales de Com si fos ahir, porque esta temporada se ven enredos matrimoniales y aventuras sin pies ni cabeza todo el tiempo. ¿Qué les cuesta estarse quietos y no buscar dramas innecesarios? La Neus (Mercè Martínez) y el Miqui (Adrià Collado) siempre han manifestado ser una pareja con límites abiertos, que aceptan algunas aventuras fuera de la relación siempre que eso no afecte a la dinámica familiar, pero ¿qué pasaría si fuera la Neus quien ahora quisiera dejarse llevar con un compañero de trabajo que realmente se ha enamorado de ella?

Andreu, el nuevo personaje de un triángulo amoroso

Andreu (Marc Cartes) siempre ha sido uno de los protagonistas con relaciones variadas y que ha tenido aventuras con gran parte de las mujeres de Com si fos ahir. Llevaba meses mostrándose más centrado, ocupado con el trabajo y sin buscar nada más allá que los amigos y el día a día, pero una jefa con muy mal genio lo ha cambiado todo. ¿Quién les diría a Neus y Andreu de las primeras semanas de la temporada que ahora se desearían con esta intensidad? Pero vamos por partes para poder dibujar el organigrama familiar. Neus y Miqui llevan muchos años teniendo una familia, pero en sus vidas personales, establecen ciertos límites más o menos abiertos en cuanto a algunas aventuras sexuales fuera del matrimonio.

La Neus (Mercè Martínez), el Miqui (Adrià Collado) y la Sílvia (Montse Germán), en el capítulo de ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Hasta ahora no les había incomodado nada, pero la temporada anterior estuvieron a punto de mandarlo todo al traste por culpa del desliz de Miqui con Sílvia (Montse Germán). Hablando claro: el hombre se enredó con la pareja del hermano de Neus después de intercambiar mensajes por una aplicación de objetos vintage. Todo un enredo complicado que terminó bastante mal: Sílvia a punto de quedarse sin pareja, Miqui desterrado a Australia y con sus pertenencias en la puerta de casa, y Neus con ganas de estar sola.

El Miqui intenta salvar lo que queda de su matrimonio con la Neus | 3Cat

Aun así, y con las conversaciones constantes con Francesc -quien esta temporada se ha convertido en uno de los personajes más odiados- lograron que Neus cediera un poco para darle una segunda oportunidad. La vida con un océano que los separaba no ha sido fácil, teniendo en cuenta que Neus ha sido madre, trabajadora, compañera, responsable de un ensayo para el Alzheimer y amiga, todo a la vez.

La Neus y l’Andreu forman una de las relaciones que marcarán la novena temporada de ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Esta carga de trabajo la ha compartido con Andreu y, aunque al principio no se entendían, han encontrado puntos que los unían más de lo que pensaban. Después de compartir un beso apasionado hace unos días, ambos decidieron ser adultos y poner todas las cartas sobre la mesa: Neus quiere a Miqui y no quiere hacer sufrir a Andreu pensando que podrá tener una oportunidad más seria y exclusiva con ella. ¿Alguien creía que la relación se quedaría ahí?

L’Andreu y la Neus se dieron un beso en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Neus y Andreu caen en la tentación

La historia es cíclica y en este caso, lo que hizo Miqui la temporada anterior se repite -sin el factor familiar de enredarte con la cuñada de tu mujer-. Era evidente que entre Andreu y Neus hay química y tensión sexual, pero si habían hablado las cosas para no complicarse, teniendo en cuenta que ahora Sílvia (Montse Germán) y Francesc han roto por una infidelidad asquerosa, porque no es el mejor momento para enredarse.

L’Andreu se ha enamorado completamente de la Neus en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Una cena de empresa para celebrar los buenos resultados del estudio y la prórroga que les han ofrecido para continuar investigando ha sido la gota que ha colmado el vaso. Después de despedirse en el restaurante con muchas ganas de cruzar una línea, pero sin hacer nada, Andreu recibió una visita sorpresa en casa. Neus no quería terminar la noche así, cada uno en su casa pensando en el otro, sobre todo cuando ahora Miqui quiere que Neus esté más pendiente de él porque supuestamente ha terminado el trabajo del ensayo.

L’Andreu y la Neus tienen mucha química en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Por suerte o por desgracia, ha pasado lo que tenía que pasar: Neus y Andreu han terminado en la cama, pero ¿cómo afectará esto al matrimonio de Neus? ¿Podrán dejarlo como una simple aventura? ¿Respetará Miqui su decisión?

La Neus y l’Andreu pasan la noche juntos en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

Una familia complicada que tiene conflictos abiertos por todos lados: dos hermanos infieles, uno que ha vuelto con su ex después de 25 años y otra que se ha dado cuenta de que quizás su enfermero estrella puede ser mucho más que eso.