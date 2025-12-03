Ser infidel està de moda? És una pregunta que potser es poden fer els espectadors habituals de Com si fos ahir, perquè aquesta temporada es veuen embolics matrimonials i aventures sense cap ni peus tota l’estona. Què els costa estar-se quiets i no buscar drames innecessaris? La Neus (Mercè Martínez) i el Miqui (Adrià Collado) sempre han manifestat ser una parella amb límits oberts, que accepten algunes aventures fora de la relació sempre que això no els afecti a la dinàmica familiar, però què passaria si fos la Neus qui ara volgués deixar-se portar amb un company de feina que realment s’ha enamorat d’ella?
L’Andreu, el nou personatge d’un triangle amorós
L’Andreu (Marc Cartes) sempre ha estat un dels protagonistes amb relacions variades i que ha tingut aventures amb una bona part de les dones de Com si fos ahir. Feia mesos que el veiem més centrat, ocupat amb la feina i sense buscar res més enllà que els amics i el dia a dia, però una cap amb molts mals fums ho ha capgirat tot. Qui els hi diria a la Neus i l’Andreu de les primeres setmanes de la temporada que ara es desitjarien amb aquesta intensitat? Però anem per pams per poder dibuixar l’organigrama familiar. La Neus i el Miqui fa molts anys que tenen una família, però que en les seves vides personals, estableixen certs límits més o menys oberts pel que fa a algunes aventures sexuals fora del matrimoni.
Fins ara no els havia incomodat cap, però l’anterior temporada van estar a punt d’engegar-ho tot a pastar fang per culpa de la relliscada del Miqui amb la Sílvia (Montse Germán). Parlant ben clar: l’home es va embolicar amb la parella del germà de la Neus després d’intercanviar missatges per una aplicació d’objectes vintage. Tot plegat una trama enrevessada de nassos que va acabar prou malament: la Sílvia a punt de quedar-se sense parella, el Miqui desterrat a Austràlia i amb les seves coses a la porta de casa i la Neus amb ganes d’estar sola.
Tot i això, i amb les converses constants amb el Francesc -qui aquesta temporada s’ha convertit en un dels personatges més odiats- van aconseguir que la Neus cedís una mica per donar-li una segona oportunitat. La vida amb un oceà que els separava no ha estat fàcil, tenint en compte que la Neus ha estat mare, treballadora, companya, responsable d’un assaig per a l’Alzheimer i amiga, tot alhora.
Aquesta càrrega de feina l’ha compartit amb l’Andreu i, tot i que al principi no es podien entendre, han trobat punts que els unien més del que pensaven. Després de compartir un petó apassionat fa uns dies, tots dos van decidir ser adults i posar totes les cartes damunt la taula: la Neus s’estima el Miqui i no vol fer patir l’Andreu pensant que podrà tenir una oportunitat més seriosa i exclusiva amb ella. Algú creia que la relació es quedaria aquí?
La Neus i l’Andreu cauen en la temptació
La història és cíclica i en aquest cas, el que va fer el Miqui la temporada anterior es repeteix -sense el factor familiar d’embolicar-te amb la cunyada de la teva dona-. Era evident que entre l’Andreu i la Neus hi ha química i tensió sexual, però si havien parlat les coses per no complicar-se, tenint en compte que ara la Sílvia (Montse Germán) i el Francesc han trencat per una infidelitat fastigosa, perquè no és el millor moment per embolicar-se.
Un sopar d’empresa per celebrar els bons resultats de l’estudi i la pròrroga que els han oferit per continuar investigant ha estat la gota que ha fet vessar el got. Després d’acomiadar-se al restaurant amb moltes ganes de travessar una línia, però sense fer res, l’Andreu ha rebut una visita sorpresa a casa. La Neus no volia acabar la nit així, cadascú a casa seva pensant en l’altre, sobretot quan ara el Miqui vol que la Neus estigui més pendent d’ell perquè suposadament s’ha acabat la feina de l’assaig.
Per sort o per desgràcia, ha passat el que havia de passar: la Neus i l’Andreu han acabat al llit, però com afectarà això al matrimoni de la Neus? Podran deixar-ho com una simple aventura? El Miqui respectarà la seva decisió?
Una família complicada que té conflictes oberts per cada banda: dos germans infidels, un que ha tornat amb la seva ex després de 25 anys i una altra que s’ha adonat que potser el seu infermer estrella pot ser molt més que això.